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"prehrambeni proizvodi"

Uhićena Filipinka kojoj je poštom dostavljeno 4,7 kilograma marihuane iz Tajlanda

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Hina
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22. srp. 2026. 16:38
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13.04.2022., Zagreb - Policajci u ophodnji. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Zagrebačka policija uhitila je Filipinku, nastanjenu u Hrvatskoj, koju sumnjiče da je preko svoje tvrtke naručila 4,7 kilograma marihuane s Tajlanda zbog daljnje preprodaje.

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Policija je izvijestila da je osumnjičena 59-godišnja Filipinka preko interneta naručila 4700 grama konoplje koja je u dvjema poštanskim pošiljkama putem dostavne službe došla u Hrvatsku.

"Od ukupno četiri paketa s robom deklariranom kao prehrambeni proizvodi, u dvama paketima koje je naručila u ime primatelja trgovačkog društva iz Zagreba, kojeg je ona vlasnik i odgovorna osoba - direktor, bila je sakrivena droga", priopćila je policija.

Dodaju da je osumnjičena uhićena u utorak u prijepodnevnim satima, nakon što je u poštanskom uredu u Zagrebu osobno preuzela dvije pošiljke.

Obavljenom pretragom poštanskih pošiljaka policija je pronašla 4700 grama marihuane, pakirane u 80 plastičnih paketa, a tijekom kriminalističkog istraživanja 59-godišnjakinji je oduzet i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku i kazneno prijavljena dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, kažu u zagrebačkoj policiji.

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Teme
droga marihuana policija

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