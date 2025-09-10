Hoće li tisuće prevarenih Hrvata ikad vidjeti svoj novac? Evo što jedino mogu napraviti

Nakon kolapsa korisnicima je poručeno da je Xuex 'pod nadzorom financijskih institucija' do deset mjeseci te da 'nema razloga za brigu'. Paralelno, u iste grupe na Telegramu upadaju pozivi da se 'spasi ulog' prelaskom na novu platformu SKLCOIN. Treća, 133EX, nudi i 'subvenciju od 15 posto' na saldo – ali tek nakon uplate početnog iznosa, piše tportal.