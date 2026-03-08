Kad klik postane opasan: Stručnjak objašnjava kako izbjeći internetske prijevare

- Kriminalci mogu doći do novca na više načina, a ono što je jako bitno jest da taktike, tehnike i procedure koje koriste evoluiraju iz dana u dan. Oni su kao i bilo koja druga kompanija – kada izbaciš neki proizvod na tržište gledaš kako ljudi reagiraju. Ako nije prihvaćen, unapređuješ ga. Kriminalci rade isto: pronađu jedan način napada, a ako vide da nema odaziva, mijenjaju ga i prilagođavaju, rekao je.