Rakar o potencijalnoj katastrofi za ChatGPT: Kad Amerikanci odluče nešto prestati koristiti, to i naprave

"Američke vlasti su prozvale Anthropic rizikom za lance opskrbe. Prvi je put da se to napravilo za neku američku kompaniju, što je čudno samo po sebi. Problem koji ima Ministarstvo obrane jer da su sustavi toliko međusobno integrirani da se ne može reći "idemo to isključiti već danas". Potrebni su mjeseci ili godine za zamjenu. A da bi stvar bila još konfuznija, Anthropic se naziva sistemskim rizikom, a istovremeno tvrde da će ga nacionalizirati. Šizofrena situacija..."