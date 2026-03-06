GNJEV KORISNIKA
Rakar o potencijalnoj katastrofi za ChatGPT: Kad Amerikanci odluče nešto prestati koristiti, to i naprave
Komunikacijski savjetnik i informatički stručnjak Marko Rakar u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je situaciju vezane uz umjetnu inteligenciju i američke vlasti.
"Umjetna inteligencija bila je korištena u odabiru meta i metodologije izvođenja napada. Anthropic je isporučivao te detalje kroz svoj Claude i smatra se najnaprednijim AI sustavom koji možete imati. Bitno je znati da je Anthropic duboko integriran u sve Palantirove sustave, koji se bavi američkim vojnim softverom", kazao je pa objasnio što se dogodilo:
"Iz Anthropica su rekli da se protive korištenju umjetne inteligencije u nekim situacijama, kao što je masovno nadziranje američkih građana ili automatsko odlučivanje o metama na bojnom polju. Znamo po situaciji u Ukrajini da ona koristi AI u raznim oblicima za upravljanje autonomnim vozilima, dronovima i odabirom meta, ali Anthropic tvrdi da AI toliko griješi u ovom trenutku da ne mogu dopustiti korištenje njihovih modela na ovaj način. To je izazvalo veliko nezadovoljstvo kod Donalda Trumpa i zbog toga se Anthropic više ne može koristiti."
Kasnije je, kaže, došlo do esakalacije.
"Američke vlasti su prozvale Anthropic rizikom za lance opskrbe. Prvi je put da se to napravilo za neku američku kompaniju, što je čudno samo po sebi. Problem koji ima Ministarstvo obrane jer da su sustavi toliko međusobno integrirani da se ne može reći "idemo to isključiti već danas". Potrebni su mjeseci ili godine za zamjenu. A da bi stvar bila još konfuznija, Anthropic se naziva sistemskim rizikom, a istovremeno tvrde da će ga nacionalizirati. Šizofrena situacija..."
Može li se nacionalizirati privatna kompanija?
"U jednom izrazito liberalnom i kapitalističkom društvu kao američko, teško će ljudi pristati na to. To je osjetljivo društveno pitanje. Vjerujem da je to više prijetnja, odnosno ucjena, kako bi Anthropic popustio. Čak i da nacionaliziraju kompaniju, ne mogu zaustaviti ljude koji u nešto vjeruju. Oni bi otišli ili ne bi surađivali."
OpenAI, u čijem portfelju je popularni ChatGPT, je ponudio uskočiti na mjesto Anthropica, kao i Grok Elona Muska.
"Tvrde da su jako dobri i napredni, ali kad se čita literatura, nema tu puno korisnika koji će reći da je, primjerice, Grok superioran koliko Musk tvrdi da jest. A OpenAI se posljednjih mjeseci pretvorio u kompaniju koja želi prikazati nevjerojatan rast, ali investicije koje dobiva nikako da se materijaliziraju. Svejedno, Sam Altman ima imidž osobe kojoj ne treba vjerovati. No, toliko je novca uloženo da si nitko ne može dopustiti to pustiti."
Pojasnio je da što se tiče korisnika, Claude je najpreuzimaniji AI sustav. Odluka OpenAI-ja je tu pomogla jer se pokrenuo masovni bojkot.
"To je opasna situacija za OpenAI, američki korisnici jednostavno odustanu od proizvoda koji im se ne sviđa. Ako odluče da OpenAI zastupa vrijednosti suprotne njihovim internom stavu, prestat će koristiti njegove proizvode. Na današnji dan u SAD-u se događa nevjerojatna promjena podrške prema Izraelu i Palestini. Prije izraelske invazije na palestinske teritorije, bili su gotovo jednoglasno za Izrael, ali su konflikti oko događaja sad s Iranom i podrška je poljuljana. U najgorem slučaju je 50-50 i to će se reflektirati na njihove životne odabire", zaključio je Marko Rakar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare