"Ne dajte ovim tipovima svoje podatke": Ovo su EU alternative WhatsAppu, Gmailu...

Velik dio osobnih podataka građana Europske unije danas se nalazi u rukama nekolicine moćnih tehnoloških kompanija sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o tvrtkama koje upravljaju servisima koje svakodnevno koristimo – od komunikacije i e-pošte do navigacije i uredskih alata – a koje posluju u pravnom i političkom okruženju bitno drukčijem od europskog.

Upozorenje na rizike takve ovisnosti dio je nove kampanje Renew Europe, liberalne političke grupacije u Europskom parlamentu, koja kroz inicijativu European Alternatives poziva građane da razmisle o tome gdje završavaju njihovi podaci – i tko njima upravlja.

Kampanja naglašava da su brojni vodeći američki tehnološki čelnici u bliskim odnosima s političkim strukturama u Washingtonu, uključujući i administraciju Donalda Trumpa, što dodatno otvara pitanja privatnosti, sigurnosti i moguće zloupotrebe osobnih podataka.

„To ne zvuči baš sigurno“, poručuju iz Renew Europe, ističući da Europska unija ima snažne zakone o zaštiti podataka, poput GDPR-a, koji u središte stavljaju prava građana, a ne interese korporacija.

Europske alternative postoje – i sve ih je više

Dobra vijest, poručuju iz kampanje, jest da Europa već danas nudi niz kvalitetnih digitalnih servisa koji mogu zamijeniti američke platforme, a pritom nude veću razinu privatnosti i zaštite podataka.

Alternativa WhatsAppu

Threema (Švicarska) – aplikacija za dopisivanje s potpunom enkripcijom, bez potrebe za telefonskim brojem



(Švicarska) – aplikacija za dopisivanje s potpunom enkripcijom, bez potrebe za telefonskim brojem Element (EU / open-source) – decentralizirana komunikacijska platforma, često korištena u institucijama i organizacijama



Alternativa Gmailu

Proton Mail (Švicarska) – enkriptirana e-pošta s naglaskom na privatnost



(Švicarska) – enkriptirana e-pošta s naglaskom na privatnost Tutanota (Njemačka) – sigurna e-pošta bez praćenja i oglašavanja



Alternativa Google Mapsu

OpenStreetMap (europski open-source projekt) – karta svijeta koju razvija globalna zajednica, široko korištena u Europi



(europski open-source projekt) – karta svijeta koju razvija globalna zajednica, široko korištena u Europi HERE WeGo (sjedište u Europi) – navigacijska usluga s jakim europskim uporištem, često korištena u automobilskoj industriji

Alternativa Microsoft Officeu

LibreOffice (EU, open-source) – besplatan uredski paket koji koriste i europske javne institucije



(EU, open-source) – besplatan uredski paket koji koriste i europske javne institucije OnlyOffice (Europa) – uredski alati prilagođeni suradnji i radu u oblaku



(Europa) – uredski alati prilagođeni suradnji i radu u oblaku kSuite / Infomaniak (Švicarska) – europski poslovni ekosustav za e-poštu, dokumente i timski rad



Digitalna Europa kao politički izbor

Renew Europe poručuje da pitanje digitalnih alata nije samo tehničko, nego i političko pitanje vrijednosti. Europa, ističu, počiva na demokracijama koje štite svoje građane, poštuju njihova prava i ograničavaju moć nadzora.

„U Europskoj uniji zakoni štite ljude, a ne interese nekolicine moćnih pojedinaca. Upravo to nas, Europljane, čini jačima“, poručuju iz kampanje.

Više informacija i popis europskih digitalnih alternativa dostupni su na platformi european-alternatives.eu, koja je središnje mjesto ove kampanje.