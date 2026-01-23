Preokret u budućnosti TikToka, Trump: Sretan sam

Nakon velikog pritiska, brojnih najava i odgoda, dogovor je napokon postignut. Sporazum predviđa osnivanje zajedničkog pothvata TikTok USDS, kojim upravlja američki konzorcij u sastavu Silver Lake, Oracle i MGX.
TikTok USDS
TikTok je objavio prodaju svojih američkih operacija skupini ne-kineskih investitora, čime je označen odlučujući preokret u budućnosti ove platforme. Transakcija službeno otvara novo poglavlje za popularnu društvenu mrežu, čiju je prodaju američkih operacija predsjednik Donald Trump zagovarao još od prvog dana svojeg predsjedničkog mandata.
Prema službenom priopćenju, uspostavljena je nova korporativna struktura pod nazivom TikTok USDS, kao zajedničko poduzeće u kojem većinsko vlasništvo imaju američke tvrtke.
Američka vlasnička struktura
Nova struktura predviđa jednako sudjelovanje tvrtki Silver Lake, Oracle i MGX, od kojih svaka drži 15 % udjela.
Zahvaljujući toj konfiguraciji, upravljanje platformom dolazi pod izravan utjecaj američkih gospodarskih aktera, čime se odgovara na zabrinutosti vezane uz nacionalnu sigurnost i obradu podataka građana koje su obilježile političku raspravu posljednjih godina.
Cilj je bio osigurati daljnju prisutnost usluge na američkom tržištu, uz istodobno prekidanje kontrole kineskog vlasništva. Završetkom ovog koraka, TikTok USDS postaje samostalni subjekt spreman nastaviti komercijalno poslovanje u skladu s važećim američkim propisima, javlja RAI.
Dugogodišnji spor između Trumpa i Kine oko TikToka
Kontroverza oko TikToka ima duboke korijene koji sežu u kraj 2019. godine, kada su početne zabrinutosti vezane uz nacionalnu sigurnost dovele do toga da američka vojska zabrani aplikaciju na službenim uređajima.
Prekretnica se dogodila u kolovozu 2020., tijekom Trumpova prvog mandata. Tada je predsjednik potpisao izvršnu uredbu kojom je kineskoj matičnoj tvrtki ByteDance naloženo da u roku od 90 dana proda američke operacije, navodeći rizik da bi podaci američkih korisnika mogli biti dostupni kineskoj vladi u Pekingu.
Bidenov mandat
U godinama koje su uslijedile, tijekom administracije Joea Bidena, pritisak se nastavio, unatoč pokušajima platforme da pronađe kompromis kroz Project Texas, ambiciozan plan izolacije podataka američkih korisnika na poslužiteljima kojima upravlja američka tvrtka Oracle.
Situacija je dodatno eskalirala u travnju 2024., kada je Kongres donio savezni zakon kojim je postavljen ultimatum za prodaju kompanije, s krajnjim rokom 19. siječnja 2025.
TikTok is now under “US” ownership.— David Leavitt 🎲🎮🧙♂️🌈 (@DavidLeavitt) January 23, 2026
Lots of red flags in the terms of service and privacy policy. pic.twitter.com/Eyf47vFbYj
Druga Trumpova administracija
Rasprava je potom doživjela neočekivan zaokret tijekom posljednje izborne kampanje, kada je Trump počeo zauzimati blaži stav, priznajući važnost aplikacije kao alata političke komunikacije — posebno za vlastite potrebe — te obećao da neće dopustiti njezino gašenje.
Dugotrajno diplomatsko i komercijalno nadmetanje sada je završeno osnivanjem TikTok USDS-a.
Trump: “Drago mi je što sam spasio TikTok”
“Jako sam sretan što sam pomogao spasiti TikTok! Sada će biti u vlasništvu skupine sjajnih američkih domoljuba i investitora, najvećih na svijetu, i bit će snažan glas”, napisao je američki predsjednik Donald Trump u objavi na platformi Truth Social.
Trump je dodao:
“Zajedno s drugim čimbenicima, bio je odgovoran za moj uspjeh među mladim biračima na predsjedničkim izborima 2024. Nadam se da ću dugo u budućnosti biti zapamćen od onih koji koriste i vole TikTok. Zahvaljujem potpredsjedniku J. D. Vanceu i svim ostalim članovima svoje administracije koji su pomogli dovesti ovaj dogovor do tako spektakularnog, konačnog i divnog završetka. Također želim zahvaliti kineskom predsjedniku Xiju što je surađivao s nama i na kraju odobrio dogovor. Mogao je postupiti drugačije, ali nije, i njegova je odluka cijenjena.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare