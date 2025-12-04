korisnici pozivaju na bojkot
Spotify reklamira zloglasnu agenciju ICE i ulaže milijune u ratnu tehnologiju
Nova kampanja pod nazivom Spotify Unwrapped pokrenuta je s pozivom korisnicima da bojkotiraju streaming div zbog ICE oglasa, AI glazbe i još mnogo toga.
Pokret nastaje istovremeno kada i ultrapopularni "Spotify Wrapped"
Kampanju su pokrenule tri grassroots organizacije koje su ranije ove godine stajale iza prosvjeda No Kings u SAD-u – 50501 Movement, Indivisible Project i Working Families.
Kao što sugerira naziv, pokret se pojavljuje otprilike u isto vrijeme kad i Spotify Wrapped, gdje korisnici dobivaju personalizirane uvide u svoje glazbene navike tijekom proteklih 12 mjeseci.
S Spotify Unwrapped, 50501 Movement i suradnici kritiziraju kompaniju zbog prikazivanja oglasa za regrutaciju ICE-a u aplikaciji, kao i zbog pružanja platforme AI-generiranoj glazbi, prenosi NME.
Također se staje u otpor CEO-u Spotifyja Danielu Eku, te vijestima koje su ranije ove godine otkrile da ulaže u kompaniju koja razvija AI vojnu tehnologiju.
“Svake godine Spotify Wrapped bi trebao slaviti umjetnike i slušatelje”, rekao je Ezra Levin, suosnivač i izvršni direktor Indivisiblea. “Ove godine, Spotify se umjesto toga obavio u vlastitoj suučesništvu. Iskorištavaju rad umjetnika dok potajno regrutiraju za ICE, antimigracijsku federalnu službu."
Spotify has reportedly been running ICE recruitment advertisements in the US. pic.twitter.com/HumvkWJSAF— Pop Crave (@PopCrave) October 13, 2025
"Spotify Unwrapped"
“Spotify ne samo da se priklanja autoritarnom zaokretu Trumpovog režima već ga dodatno pojačava”, dodao je. “Spotify funkcionira samo zahvaljujući nama. Sad je na svima nama da ih prisilimo na odgovornost.”
Kampanja Spotify Unwrapped poziva korisnike da preuzmu i podijele svoje rezultate te otkažu svoju Spotify pretplatu. Više informacija možete pronaći ovdje.
Kompanija se suočila s velikim kritikama kada su se na platformi pojavili regrutacijski oglasi za ICE, s jednim videom koji je uključivao citat: “Dao si prisegu da ćeš štititi i služiti, da ćeš čuvati svoju obitelj i svoj grad. Ali u gradovima utočištima naređeno ti je da se povučeš dok opasni ilegalci slobodno hodaju.”
this email landed in my inbox so I looked it up and... it's true, Spotify has been running ICE recruitment ads since *at least* October??— stef 🫴 (@stefaesthesia) December 4, 2025
on Spotify's user forum, someone posted to say they'd been served an ICE/Border Patrol ad and their official response was only:
"Thanks all… pic.twitter.com/Vt16Z1u2se
Kao reakcija, mnogi korisnici počeli su se žaliti na društvenim mrežama, a neki su rekli da će zbog toga otkazati pretplatu.
Dio šire kampanje američke vlade
U listopadu je glasnogovornik Spotifyja rekao da su oglasi u skladu s američkom oglašivačkom politikom i naglasio da su “dio široke kampanje američke vlade koja se provodi na televiziji, streaming servisima i internetskim kanalima”.
Rolling Stone je također objavio rezultate istraživanja prema kojima je Ministarstvo domovinske sigurnosti ove godine potrošilo 74.000 dolara na ICE reklame na Spotifyju.
Što se tiče porasta AI glazbe na platformi, ranije ove godine izvještavano je da se AI-generirane pjesme učitavaju na profile preminulih glazbenika. Spotify je odgovorio izjavom da će se boriti protiv glazbe koja je namijenjena “zbunjivanju ili obmanjivanju slušatelja, punjenju ekosustava ‘smećem’ i ometanju autentičnih umjetnika u izgradnji karijera”.
Ulaganje u ratnu tehnologiju
Što se tiče kontroverzi oko Eka, one su se pojavile nakon što je jedna od njegovih kompanija izvan Spotifyja vodila ulaganje od 600 milijuna eura u Helsing – tvrtku iz Münchena koja razvija dronove i umjetnu inteligenciju za vojne operacije.
Taj je potez doveo do toga da su brojni poznati izvođači povukli svoju glazbu sa Spotifyja, uključujući King Gizzard & The Lizard Wizard.
Pridružili su im se i Xiu Xiu, koji su uklonili svoju glazbu zbog Ekova “ulaganja u AI ratne dronove”, zatim Deerhoof, koji su rekli da ne žele “da njihov uspjeh bude vezan uz AI ratnu tehnologiju”, te Wu Lyf, koji su povukli svoj najnoviji singl ‘A New Life Is Coming’ sa servisa.
U rujnu je Ek potvrdio da će se povući s pozicije CEO-a i preći na ulogu izvršnog predsjednika 1. siječnja 2026.
