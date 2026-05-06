Stručnjaci upozoravaju na slabe lozinke - većinu je moguće dešifrirati za samo jedan dan

Istraživanje pokazuje da se kratke lozinke do osam znakova probijaju za manje od jednog dana, dok više od 20 posto lozinki od 15 znakova može biti kompromitirano za manje od jedne minute. Prema istraživanju, 60,2 posto lozinki može biti probijeno za oko sat vremena, dok 68,2 posto može biti kompromitirano u roku od jednog dana, pri čemu su izračuni temeljeni na korištenju jedne RTX 5090 grafičke kartice i MD5 algoritma.