Hantavirus se proširio: Zaražena i osoba koja nije bila na kruzeru!

Predsjednik Kanarskih otoka Fernando Clavijo odbacio je odluku španjolske vlade da dopusti nizozemskom brodu MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, pristajanje na otocima.
Dosad su umrle tri zaražene osobe, a sumnja se na ukupno devet slučajeva zaraze.
Šef Svjetske zdravstvene organizacije objavio je da su tri pacijenta zaražena hantavirusom evakuirana s kruzera te su na putu prema Nizozemskoj gdje će im biti pružena medicinska pomoć.
Prvi sumnjivi slučaj zaraze izvan broda
Francuski državljanin koji nije bio na kruzeru zarazio se hantavirusom nakon leta s jednim od putnika s broda, pišu francuski mediji pozivajući se na izvor iz ministarstva zdravstva. To bi bio prvi slučaj zaraze kod osobe koja nije bila na kruzeru.
Slučaj je otkriven tijekom praćenja kontakata zaraženih osoba. U tijeku su testiranja koja bi trebala potvrditi radi li se o soju Andes, jedinoj vrsti hantavirusa koja se može prenositi među ljudima, piše Sky News.
Svjetska zdravstvena organizacija naglasila je da izbijanje bolesti i dalje predstavlja nizak rizik.
Potvrda da se hantavirus s kruzera može prenositi među ljudima nije promijenila procjenu rizika, poručila je predstavnica WHO-a za Južnu Afriku.
"Ne, to ne mijenja procjenu rizika jer se virus prvenstveno prenosi kada osoba dođe u kontakt sa zaraženim glodavcem, a čak se i prijenos s čovjeka na čovjeka događa samo među vrlo, vrlo bliskim kontaktima”, rekla je Shenaaz El-Halabi za Reuters.
