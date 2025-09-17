Oglas

FUNKCIONALNI PROTOTIP

Svjetski, a naše: Momci iz Cetinske krajine u garaži razvili europski patent?

author
N1 Info
|
17. ruj. 2025. 21:24
Axialis
Axialis

U Dalmaciji, u malom mjestu - Otoku postoji deep tech firma koja je razvila aksijalni elektromotor, izradila funkcionalni prototip, izum dovela do TRL 6 faze te od europskog patentnog ureda dobila potvrdu da imaju “neobjavljenu, europsku prijavu patenta koja je po mišljenju europskog patentnog ureda nova, inventivna i može dobiti patent” čija se javna objava očekuje po protokolu u srpnju 2026. godine.

Oglas

Momci u Otoku djeluju iz firme Axialis koja je nastala 2023. godine kada su Marko, Mislav, Marin, Stipe i Stjepan, Jure i Šimun razvili inovativni aksijalni elektromotor, piše Dalmacija News.

Ovakav elektromotor predstavlja visokoučinkovito, kompaktno i tehnološki napredno rješenje koje rješava dvije ključne slabosti postojećih aksijalnih motora - nedostatno hlađenje i ograničenja u integraciji zbog geometrije.

Axialis
Axialis

Omogućuje veće performanse, pouzdaniji rad i kompaktnu ugradnju, a uza sve to za istu snagu potrebno mu je znatno manje materijala poput magnetita i bakra, čime otvara vrata širokoj primjeni u autoindustriji, e-mobilnosti i energetski zahtjevnim sustavima.

Teme
Axialis aksijalni motor dalmacija elektromotor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ