Svjetski, a naše: Momci iz Cetinske krajine u garaži razvili europski patent?

U Dalmaciji, u malom mjestu - Otoku postoji deep tech firma koja je razvila aksijalni elektromotor, izradila funkcionalni prototip, izum dovela do TRL 6 faze te od europskog patentnog ureda dobila potvrdu da imaju “neobjavljenu, europsku prijavu patenta koja je po mišljenju europskog patentnog ureda nova, inventivna i može dobiti patent” čija se javna objava očekuje po protokolu u srpnju 2026. godine.

Momci u Otoku djeluju iz firme Axialis koja je nastala 2023. godine kada su Marko, Mislav, Marin, Stipe i Stjepan, Jure i Šimun razvili inovativni aksijalni elektromotor, piše Dalmacija News.

Ovakav elektromotor predstavlja visokoučinkovito, kompaktno i tehnološki napredno rješenje koje rješava dvije ključne slabosti postojećih aksijalnih motora - nedostatno hlađenje i ograničenja u integraciji zbog geometrije.

Omogućuje veće performanse, pouzdaniji rad i kompaktnu ugradnju, a uza sve to za istu snagu potrebno mu je znatno manje materijala poput magnetita i bakra, čime otvara vrata širokoj primjeni u autoindustriji, e-mobilnosti i energetski zahtjevnim sustavima.