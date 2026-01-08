Bez mobitela u školama: Stižu stroža pravila, roditelji pod većim nadzorom

Izostanci s nastave zbog bojkota ili izražavanja nezadovoljstva roditelja i učenika više se neće moći opravdati, a škole će u takvim slučajevima biti obvezne obavijestiti nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad. Roditelji i dalje mogu opravdati do tri dana izostanka, no ako najave da dijete neće dolaziti u školu, time krše prava djece zajamčena Ustavom i međunarodnim konvencijama.