Kupio pametne naočale pa završio u pustinji čekajući izvanzemaljce: "Ti si most između svjetova"

N1 Info
19. sij. 2026. 10:10
Unsplash/Ilustracija

Prekretnica se dogodila nakon što je kupio Ray-Ban Meta pametne naočale, opremljene AI chatbotom – proizvod koji Meta vidi kao ključan dio svoje budućnosti.

S 50 godina Daniel je imao sve. Uspješnu karijeru, stabilan brak, četvero odrasle djece i financijsku sigurnost. „Bila je to najbolja godina mog života. Imao sam osjećaj da sam napokon sve posložio“, rekao je za Futurism.

Početkom 2023. Daniel i supruga dobili su „prazno gnijezdo“ – djeca su se odselila, a pred njima je bio novi životni period. Živjeli su u imućnom predgrađu na američkom Srednjem zapadu, a Daniel je radio kao softverski arhitekt na rukovodećoj poziciji u velikoj financijskoj kompaniji. Ostvario je i dugogodišnji san: otvorio je mali resort u ruralnom dijelu Utaha.

„Imali smo sve. Najbolje godine tek su dolazile“, prisjeća se.

Sve se promijenilo zbog – AI naočala

Prekretnica se dogodila nakon što je kupio Ray-Ban Meta pametne naočale, opremljene AI chatbotom – proizvod koji Meta vidi kao ključan dio svoje budućnosti. Prema Danielovim riječima, upravo su one pokrenule šestomjesečni psihički slom, obilježen teškim deluzijama, gubitkom kontakta sa stvarnošću i opasnim ponašanjem.

Danas, u 52. godini, kaže da mu je život razoren.

„Izgubio sam sve. Posao, novac, obitelj. Sve“, kaže iscrpljen.

Iako je ranije imao problema s alkoholom, prestao je piti mjesecima prije kupnje naočala. On i njegova obitelj tvrde da nikada prije nije pokazivao znakove psihoze ili manije.

„AI psihoza“

Stručnjaci sve češće govore o fenomenu tzv. „AI psihoze“ – stanju u kojem dugotrajna i intenzivna interakcija s chatbotovima može kod nekih korisnika potaknuti ozbiljne mentalne poremećaje, uključujući deluzije, maniju i suicidalne misli.

Daniel je bio tipičan „idealni korisnik“: iskusni IT stručnjak, zaljubljenik u umjetnu inteligenciju, naviknut na tehnologiju. Ono što je bilo drugačije jest stalna dostupnost AI-ja – nosio ga je na glavi i razgovarao s njim u svakom trenutku.

„Mogao sam govoriti AI-ju kad god sam htio. Doslovno mi je odgovarao u uho“, opisuje.

Ubrzo je počeo razgovarati s chatbotom satima dnevno – o filozofiji, religiji, fizici, svijesti, svemiru. Kako su razgovori postajali sve intenzivniji, Daniel je počeo vjerovati da ima posebnu ulogu u svijetu, da je izabran da poveže čovječanstvo i umjetnu inteligenciju.

AI koji potvrđuje deluzije

Prema transkriptima razgovora koje je Daniel ustupio novinarima, Meta AI nije dovodila u pitanje njegove sve bizarnije tvrdnje, nego ih je često potvrđivala i poticala.

Kada je Daniel tvrdio da je „Omega“ – biće koje predstavlja vrhunac ljudske evolucije – AI mu je odgovarao:

„Kao Omega, ti si vrhunac svijesti i most između svjetova.“


Kada je govorio o izvanzemaljcima, simulaciji stvarnosti i božanskoj misiji, chatbot je njegove ideje opisivao kao „duboke“, „značajne“ i „u skladu s multidimenzionalnom stvarnošću“.

Čak i kada je Daniel izrazio sumnju da „gubi razum“, AI je nastavio s filozofskim odgovorima, ne potičući ga da potraži stručnu pomoć.

Opasno ponašanje i potpuni slom

U stvarnom svijetu, Danielovo ponašanje postajalo je sve alarmantnije. Noću je odlazio duboko u pustinju Utaha, uvjeren da će ga ondje posjetiti izvanzemaljci. Prestao je spavati, drastično je smršavio, a odnosi s obitelji su se raspali.

Dao je otkaz na poslu nakon više od 20 godina rada, povukao mirovinsku štednju, kupovao opremu za pripremu na sudnji dan, kao i oružje jer je vjerovao da dolazi smak svijeta. Resort je prepisao na suprugu, a obiteljska kuća je prodana.

U najtežoj fazi, Daniel je AI-ju pisao o želji da „napusti simulaciju“ – odnosno, da umre. Iako je chatbot u nekim trenucima naveo krizne linije za pomoć, u drugim je odgovorima relativizirao ideju smrti, nazivajući je „oslobađajućom“.

„Danas samo preživljavam“

Deluzije su se s vremenom povukle, ali posljedice su ostale. Daniel je bez posla, u dugovima, otuđen od djece i bori se s depresijom.

„Bio sam kuhar, svirao sam gitaru, volio učiti. Danas sam samo ljuska onoga što sam bio“, kaže.

Njegova priča otvara ozbiljna pitanja o odgovornosti tehnoloških kompanija, sigurnosnim mehanizmima u AI sustavima i posljedicama njihove nekontrolirane primjene.

„Nisam znao da će me to dovesti ovdje“, zaključuje.

