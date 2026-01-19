Početkom 2023. Daniel i supruga dobili su „prazno gnijezdo“ – djeca su se odselila, a pred njima je bio novi životni period. Živjeli su u imućnom predgrađu na američkom Srednjem zapadu, a Daniel je radio kao softverski arhitekt na rukovodećoj poziciji u velikoj financijskoj kompaniji. Ostvario je i dugogodišnji san: otvorio je mali resort u ruralnom dijelu Utaha.