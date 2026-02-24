NJEMAČKA
Velika novost za korisnike Facebooka: "Pronađi prijatelja" je protuzakonit
Facebook više ne smije koristiti svoju funkciju "Pronalazak prijatelja" za pristup podacima osoba koje same nisu registrirane na platformi.
Takvu odluku donio je Drugi okružni sud u Berlinu, naglašavajući da se presuda izričito odnosi na potrošače koji žive u Njemačkoj.
Kako funkcionira "Pronalazak prijatelja"?
Registrirani korisnici Facebooka mogu putem ove funkcije prenijeti kontakte pohranjene na svojim uređajima - primjerice na mobilnom telefonu - na servere kompanije. Korisnik može te podatke u svom računu u bilo kojem trenutku obrisati. Preneseni podaci koriste se prvenstveno za olakšavanje pronalaska osoba ili za prijedloge prijatelja koji se prikazuju korisniku.
Sud smatra spornim što su podaci osoba koje nisu registrirane na Facebooku pohranjeni na serverima kompanije bez njihove privole.
"Prosječni potrošač ne očekuje da će njegove podatke, iako nije registriran na društvenim mrežama, platforma namjerno prikupljati", navodi se u presudi, prenosi Fenix Magazin.
Sud također ističe da osobe koje ne koriste Facebook ne ostvaruju nikakvu korist od toga što su njihovi podaci pohranjeni, a putem funkcije se čak mogu prikupiti podaci ljudi koji se svjesno drže podalje od platforme.
Sličan stav ima i Njemačka savezna potrošačka organizacija (Verbraucherzentrale Bundesverband), koja je i podnijela tužbu protiv matične kompanije Meta.
"Na taj način Meta prikuplja podatke i o osobama koje uopće nisu registrirane na Facebooku - primjerice zato što platformu namjerno ne koriste", naglašava predsjednica organizacije Ramona Pop.
Što presuda znači za korisnike?
Za registrirane korisnike zasad se ništa ne mijenja. Sud je funkciju „Pronalazak prijatelja“ u obliku korištenja u vrijeme podnošenja tužbe proglasio protuzakonitom i zatražio od Facebooka da je prestane primjenjivati. Međutim, kompanija nije obvezana izbrisati već prenesene podatke.
Dosad su se korisnici mogli obratiti Facebooku kako bi saznali jesu li njihovi podaci pohranjeni na serverima kompanije. U budućnosti će se pritom moći pozvati na ovu prvostupanjsku presudu. Presuda, donesena 2. prosinca 2025., još nije pravomoćna.
Također, trenutno se presuda odnosi samo na Facebook. No, prema procjeni potrošačke organizacije, odluka nosi određenu signalnu vrijednost jer i druge društvene mreže ponekad koriste slične funkcije.
Što s personaliziranim oglašavanjem?
Ostaje, ali ne bezuvjetno i bez privole korisnika. Sud je u istom postupku ispitao i druge prakse Facebooka koje nemaju veze s funkcijom "Pronalazak prijatelja". Utvrđeno je da Meta, između ostalog, analizira aktivnosti svojih korisnika na platformi bez njihovog dopuštenja kako bi prikazivala personalizirane oglase.
"Korisnik društvene mreže, čak i ako je usluga besplatna, ne može očekivati da operator mreže obrađuje njegove osobne podatke bez njegove privole u svrhu personaliziranog oglašavanja", ističe sud u presudi.
Nadalje, ističe se da upotreba podataka isključivo za prikazivanje ciljane reklame nije opravdana, jer korisnici Facebook prvenstveno koriste zbog socijalne interakcije, a ne oglasa.
Sve se ovo dogodilo jer su potrošačke organizacije podnijele tužbu protiv Mete 2018. U početku je bilo sporno imaju li uopće pravo tužiti zbog kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), koja je na snazi od svibnja 2018. Postupak je privremeno obustavljen, sve dok Savezni sud Njemačke, temeljem odluke Europskog suda, nije prije otprilike godinu dana potvrdio pravo potrošačkih organizacija da tuže u posljednjem stupnju.
