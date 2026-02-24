Velika novost za korisnike Facebooka: "Pronađi prijatelja" je protuzakonit

Sve se ovo dogodilo jer su potrošačke organizacije podnijele tužbu protiv Mete 2018. U početku je bilo sporno imaju li uopće pravo tužiti zbog kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), koja je na snazi od svibnja 2018. Postupak je privremeno obustavljen, sve dok Savezni sud Njemačke, temeljem odluke Europskog suda, nije prije otprilike godinu dana potvrdio pravo potrošačkih organizacija da tuže u posljednjem stupnju.