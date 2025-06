"Ako AI agenti razviju jezik koji ni tvorci ne mogu protumačiti, to stvara ozbiljne sigurnosne i etičke izazove kao nemogućnost nadzora jer ljudi ne mogu pratiti ni provjeriti o čemu sustavi razgovaraju; nemogućnost korekcije jer ako nešto krene po zlu, nemamo pojma gdje i kako je do toga došlo; rizik od zlouporabe; jer takva komunikacija može poslužiti za prikrivanje radnji, čak i zlonamjernih. U suštini, kada ne razumiješ jezik, ne možeš kontrolirati poruku, a to je noćna mora u sigurnosnom i demokratskom smislu."