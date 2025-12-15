Oglas

Topli čajevi za hladne dane: Koji su najbolji za zimu i zašto?

author
N1 Info
|
15. pro. 2025. 20:14
kava, čaj, pijenje čaja, dječak, doručak, dijete, zdrava prehrana,
Pexels / Photo by RODNAE Productions

Zima donosi hladnoću, kraće dane i veći rizik od prehlade i gripe, a ništa ne pruža toliko utjehe kao šalica toplog čaja. Odabir pravih čajeva može pomoći u jačanju imuniteta, održavanju energije i ublažavanju simptoma zimskih tegoba.

Zeleni čaj jedan je od najpopularnijih zimskih napitaka jer obiluje antioksidansima koji pomažu u jačanju imuniteta i borbi protiv slobodnih radikala. Osim toga, zeleni čaj potiče metabolizam i može pomoći da tijelo ostane vitalno i energično tijekom hladnih dana.

Biljni čajevi, poput kamilice i mente, idealni su za opuštanje i bolji san. Kamilica smiruje želudac i ublažava probavne smetnje, dok menta može olakšati simptome prehlade, poput začepljenog nosa, te pružiti osjećaj osvježenja.

čaj, kuhanje čaja, čajevi, trave,
Photo by <a href="https://unsplash.com/@massimorinaldi27?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Massimo Rinaldi</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/tea?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Đumbir je pravi izbor za hladne zimske dane jer potiče cirkulaciju i pomaže tijelu da se ugrije. Čaj od đumbira također djeluje protuupalno i može ublažiti bolove u grlu, a kombiniran s medom i limunom pruža dodatnu zaštitu od viroza.

Rooibos čaj ne sadrži kofein, a bogat je mineralima i antioksidansima, što ga čini idealnim za popodnevnu ili večernju šalicu bez straha od nesanice. Uz to, njegov blagi i sladak okus mnogima je ugodan, osobito u kombinaciji s kriškom naranče ili začinima poput cimeta.

Za hladne zimske večeri vrijedi i posegnuti za začinskim čajevima poput cimeta, klinčića ili kardamoma. Osim što mame toplinom i aromom, ovi začini imaju protuupalna i antibakterijska svojstva koja dodatno podržavaju zdravlje.

Redovitim ispijanjem toplih napitaka ne samo da se tijelo grije, nego se i umiruje, a duh opušta. Zimi čaj postaje više od napitka – pravi saveznik zdravlja i ugode u hladnim danima.

