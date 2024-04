Veliki favorit: Baby Lasagna proglašen omiljenim solo izvođačem

Podijeli :

Sander KONING / ANP MAG / ANP via AFP

Baby Lasagna, koji Hrvatsku predstavlja na ovogodišnjem Eurosongu, veliki je favorit, a u prilog tome ide i činjenica da je pobijedio u anketi Wiwibloggsa u kategoriji "omiljeni solo izvođač".

Od 37 zemalja, koliko se natječe na Eurosongu, njih čak 27 predstavljaju solo izvođači. A time se, kako piše Wiwibloggs, na Eurosongu nastavlja dugogodišnja tradicija slavljenja snage i talenta solo izvođača.

Uoči Eursonga koji se ove godine održava u Švedskoj, Wiwiblogs je postavio anketu u kojoj su obožavatelji mogli glasati za svoje omiljene solo izvođače ovogodišnjeg natjecanja. Nakon zbrajanja ukupno 9.135 glasova, objavljeni su rezultati: Baby Lasagna omiljeni je solo izvođač na ovogodišnjem Eurosongu.

Čini se da je “Rim Tim Tagi Dim” od Baby Lasagna ušao u uho velikom dijelu glasača te je osvojio 12,11 posto glasova, što iznosi 1.106 glasova. Hrvatska zvijezda ima veliku podršku i jedini je skupio više od 1000 glasova piše Wiwiblogs.

Istovremeno švicarski ‘The Code’ koji izvodi Nemo, ‘La Noia’ od Talijanke Angeline Mango i nizozemska pjesma “Europapa” koju izvodi Joosa Klein, također su uspjeli osvojiti značajan postotak glasova, što ukazuje na raznolik raspon glazbenih preferencija među biračima. Nemo je trenutačno favorit broj jedan nakon sjajnih nastupa na zabavama prije Eurovizije te ga mnogi smatraju jednim od najvećih konkurenata Baby Lasagne.

Sve u svemu, rezultati ankete odražavaju živahan duh Eurovizije, gdje se umjetnici iz različitih sredina okupljaju kako bi slavili glazbu i pokazali svoje talente na međunarodnoj pozornici, prenosi tportal.

Rezultati Wiwiblogs ankete:

Hrvatska: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Švicarska: Nemo – The Code

Italija: Angelina Mango – La noia

Nizozemska: Joost Klein – “Europapa” | 7,82%, 714 glasova

Izrael: Eden Golan – Hurricane

Grčka: Marina Satti – Zari

Irska: Bambie Thug – Doomsday Blue

Litva: Silvester Belt

Ujedinjeno Kraljevstvo: Olly Alexander – Dizzy

Srbija: Teya Dora – Ramonda

Belgija: Mustii – Before the Party’s Over

Francuska: Slimane – Mon amour

Slovenija: Raiven – Veronika

Portugal: iolanda – Grito

Austrija: Kaleen – We Will Rave

Gruzija: Nutsa Buzaladze – Firefighter

Poljska: LUNA – The Tower

Cipar: Silia Kapsis – Liar

Latvija: Dons – Hollow

Luxemburg: TALI – Fighter

Češka: Aiko – Pedestal

Danska: Saba – Sand

Malta: Sarah Bonnici – Loop

Albanija: Besa – Titan

Njemačka: ISAAK – Always On The Run

Island: Hera Björk – Scared of Heights

Moldavija: Natalia Barbu – In The Middle

Inače, Wiwibloggs je stranica za obožavatelje i YouTube kanal koji se fokusira na natjecanje za pjesmu Eurovizije, a pokrenuo ju je 2009. novinar William Lee Adams.

