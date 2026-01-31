VIDEO / Britanski veleposlanik u planinama: "HGSS, sve je pod kontrolom!"

Još jedan vikend, još jedna planinarska avantura – ovaj put na Samoborskom gorju. Tako je svoj uspon započeo britanski veleposlanik u Hrvatskoj Javed Patel, dijeleći trenutke s planine uz puno entuzijazma i divljenja prema prirodi.
Britanski veleposlanik na Samoborskom gorju: planinarska avantura s važnom porukom
„Wow, ovo je prekrasno. Stvarno predivno“, čuje se na snimci dok se veleposlanik Patel probija planinskom stazom. No uspon ubrzo postaje malo zahtjevniji, pa u jednom trenutku dolazi i do kratkog telefonskog razgovora.
„Halo? Da, ja sam gore na planini. Ma ne, sve je u redu. Ne treba mi pomoć“, govori Patel, prije nego što se na sceni pojavljuju pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja.
„Je li netko zvao pomoć? Hrvatska gorska služba spašavanja, izvolite!“, čuje se glas s druge strane. Susret završava u prijateljskom tonu, uz zahvale i srdačne pozdrave.
„Dobar dan, ja sam Javi Patel“, predstavlja se veleposlanik.
„Nikola, Hrvatska gorska služba spašavanja, drago mi je“, odgovara spašavatelj.
#ŽelimZnati tko će me spasiti u planini?? @HrvatskaGSS #heroji #heroes HVALA Yumiko, Nikola, Roman, Benjamin, Roko 🙏❤️🏅 Croatian Mountain Rescue Service, #heroes!!!#hiking #samobor #spasitelji #planina @Croatia_hr pic.twitter.com/lC6iN6zVGr— Javed Patel (@patel_javed) January 31, 2026
Osim simpatične planinarske epizode, Patel je iskoristio priliku kako bi podsjetio na osnovna, ali iznimno važna pravila sigurnog boravka u planinama.
„Nikad ne idite sami u planinu. Uvijek nosite dobre cipele i odgovarajuću odjeću. I obavezno imajte punu bateriju na mobitelu“, poručio je.
Na kraju uspona, oduševljenje prirodom nije skrivao: „O moj Bože, ovo je nevjerojatno.“
