javed patel

VIDEO / Britanski veleposlanik u planinama: "HGSS, sve je pod kontrolom!"

author
N1 Info
|
31. sij. 2026. 13:35
javed patel
Screenshot / X @patel_javed

Još jedan vikend, još jedna planinarska avantura – ovaj put na Samoborskom gorju. Tako je svoj uspon započeo britanski veleposlanik u Hrvatskoj Javed Patel, dijeleći trenutke s planine uz puno entuzijazma i divljenja prema prirodi.

Britanski veleposlanik na Samoborskom gorju: planinarska avantura s važnom porukom

„Wow, ovo je prekrasno. Stvarno predivno“, čuje se na snimci dok se veleposlanik Patel probija planinskom stazom. No uspon ubrzo postaje malo zahtjevniji, pa u jednom trenutku dolazi i do kratkog telefonskog razgovora.

„Halo? Da, ja sam gore na planini. Ma ne, sve je u redu. Ne treba mi pomoć“, govori Patel, prije nego što se na sceni pojavljuju pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja.

„Je li netko zvao pomoć? Hrvatska gorska služba spašavanja, izvolite!“, čuje se glas s druge strane. Susret završava u prijateljskom tonu, uz zahvale i srdačne pozdrave.

„Dobar dan, ja sam Javi Patel“, predstavlja se veleposlanik.
„Nikola, Hrvatska gorska služba spašavanja, drago mi je“, odgovara spašavatelj.

Osim simpatične planinarske epizode, Patel je iskoristio priliku kako bi podsjetio na osnovna, ali iznimno važna pravila sigurnog boravka u planinama.

„Nikad ne idite sami u planinu. Uvijek nosite dobre cipele i odgovarajuću odjeću. I obavezno imajte punu bateriju na mobitelu“, poručio je.

Na kraju uspona, oduševljenje prirodom nije skrivao: „O moj Bože, ovo je nevjerojatno.“

Teme
hgss javed patel planinarenje

