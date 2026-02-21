VIDEO / Majmunčić Punch pronašao prijatelja, pogledajte ovu sreću

Priča o Punchu, malom majmunu iz japanskog zoološkog vrta koji je, nakon što ga je majka odbacila, pronašao utjehu u plišanoj igrački, osvojila je srca diljem svijeta i postala globalni fenomen.
Punch je sada pronašao prijatelja.
Na društvenim mrežama svakodnevno su se pojavljivali videozapisi koji obično pokazuju kako Punch ne vole ostali majmuni s kojima dijeli ograđeni prostor.
🐒 A baby macaque has shot to social media stardom after being abandoned by his mother— AFP News Agency (@AFP) February 20, 2026
Six-month-old Punch became an internet sensation after footage of him clinging forlornly to zookeepers and dragging around a stuffed orangutan toy were widely shared on X. pic.twitter.com/89P5bFDsrj
More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 14, 2026
He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.
They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n
Međutim, danas se pojavio video na kojem se vidi kako Puncha grli i za njega se brine odrasli majmun.
Today, Punch-kun received a lot of care. One monkey spent time with him and groomed him, and he even made a new friend. I’m really happy to see that.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 20, 2026
Stay strong, little Punch! pic.twitter.com/sE9afi7RqX
Sada možemo reći da je svijet odahnuo, s obzirom na to da majmunčićevu sudbinu prate milijuni ljudi.
