VIDEO / Majmunčić Punch pronašao prijatelja, pogledajte ovu sreću

Kim Kyung-Hoon / REUTERS

Priča o Punchu, malom majmunu iz japanskog zoološkog vrta koji je, nakon što ga je majka odbacila, pronašao utjehu u plišanoj igrački, osvojila je srca diljem svijeta i postala globalni fenomen.

Punch je sada pronašao prijatelja.

Na društvenim mrežama svakodnevno su se pojavljivali videozapisi koji obično pokazuju kako Punch ne vole ostali majmuni s kojima dijeli ograđeni prostor.

🐒 A baby macaque has shot to social media stardom after being abandoned by his mother



Six-month-old Punch became an internet sensation after footage of him clinging forlornly to zookeepers and dragging around a stuffed orangutan toy were widely shared on X. pic.twitter.com/89P5bFDsrj — AFP News Agency (@AFP) February 20, 2026

More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.



He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.



They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 14, 2026

Međutim, danas se pojavio video na kojem se vidi kako Puncha grli i za njega se brine odrasli majmun.

Today, Punch-kun received a lot of care. One monkey spent time with him and groomed him, and he even made a new friend. I’m really happy to see that.



Stay strong, little Punch! pic.twitter.com/sE9afi7RqX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 20, 2026

Sada možemo reći da je svijet odahnuo, s obzirom na to da majmunčićevu sudbinu prate milijuni ljudi.