VIDEO / Majmunčić Punch pronašao prijatelja, pogledajte ovu sreću

author
N1 Info
|
21. velj. 2026. 10:28
majmunčić punch
Kim Kyung-Hoon / REUTERS

Priča o Punchu, malom majmunu iz japanskog zoološkog vrta koji je, nakon što ga je majka odbacila, pronašao utjehu u plišanoj igrački, osvojila je srca diljem svijeta i postala globalni fenomen.

Punch je sada pronašao prijatelja.

Na društvenim mrežama svakodnevno su se pojavljivali videozapisi koji obično pokazuju kako Punch ne vole ostali majmuni s kojima dijeli ograđeni prostor.

Međutim, danas se pojavio video na kojem se vidi kako Puncha grli i za njega se brine odrasli majmun.

Sada možemo reći da je svijet odahnuo, s obzirom na to da majmunčićevu sudbinu prate milijuni ljudi.

majmunčić punch

