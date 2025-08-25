VIDEO / Mladenci na vjenčanju nosili kilograme zlata, novca bilo za "dva kofera"

Na vjenčanju održanom u Gebzeu, u Turskoj, mladencima je poklonjeno 19,8 milijuna lira u gotovini (skoro 500.000 dolara) i 5 kilograma zlata.
Tahir Aglamaz, iz plemena Digor u Karsu, i Asli Demir vjenčali su se na vjenčanju održanom na natkrivenoj tržnici u Gebzeu. Više od 5.000 ljudi bilo je nazočno vjenčanju, na kojem je bio postavljen stol za nakit u skladu s plemenskim tradicijama, piše Hurriyet.
Novac i zlato nošeni na vjenčanju prebrojeni su za stolom za kojim je sjedilo više od 15 obiteljskih starješina. Novac je bilo teško smjestiti u dva velika kofera, prenose mediji.
Proslavi je nazočilo više od 5.000 ljudi, među kojima su bile plemenske vođe, zastupnici u parlamentu, kao i predsjednici nevladinih organizacija i udruga te poslovni ljudi. Među gostima bili su i visoki dužnosnici iz dviju najvećih turskih stranaka, Cemil Yaman iz AKP-a i Nail Ciler iz CHP-a.
Mladoženjin brat, Vahap Aglamaz, kazao je da su "imali goste iz svih 81 turske provincije i iz različitih zemalja svijeta" te da zahvaljuje svakome od njih.
Vjenčanje je završilo plesom koji se nastavio do kasno u noć.
