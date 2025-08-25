Oglas

Preko 5.000 gostiju

VIDEO / Mladenci na vjenčanju nosili kilograme zlata, novca bilo za "dva kofera"

author
N1 BiH
|
25. kol. 2025. 09:12
Screenshot / YouTube
Screenshot / YouTube

Na vjenčanju održanom u Gebzeu, u Turskoj, mladencima je poklonjeno 19,8 milijuna lira u gotovini (skoro 500.000 dolara) i 5 kilograma zlata.

Oglas

Tahir Aglamaz, iz plemena Digor u Karsu, i Asli Demir vjenčali su se na vjenčanju održanom na natkrivenoj tržnici u Gebzeu. Više od 5.000 ljudi bilo je nazočno vjenčanju, na kojem je bio postavljen stol za nakit u skladu s plemenskim tradicijama, piše Hurriyet.

Novac i zlato nošeni na vjenčanju prebrojeni su za stolom za kojim je sjedilo više od 15 obiteljskih starješina. Novac je bilo teško smjestiti u dva velika kofera, prenose mediji.

Proslavi je nazočilo više od 5.000 ljudi, među kojima su bile plemenske vođe, zastupnici u parlamentu, kao i predsjednici nevladinih organizacija i udruga te poslovni ljudi. Među gostima bili su i visoki dužnosnici iz dviju najvećih turskih stranaka, Cemil Yaman iz AKP-a i Nail Ciler iz CHP-a.

Mladoženjin brat, Vahap Aglamaz, kazao je da su "imali goste iz svih 81 turske provincije i iz različitih zemalja svijeta" te da zahvaljuje svakome od njih.

Vjenčanje je završilo plesom koji se nastavio do kasno u noć.

Teme
gebze turska vjenčanje zlato

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ