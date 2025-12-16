Vodeća ateistička zemlja postaje najveća kršćanska država na svijetu

"To će biti manje od jedne generacije. Malo je ljudi spremno za ovu dramatičnu promjenu", rekao je Fenggang Yang, vodeći stručnjak za religiju u Kini.
Oglas
Izvještaji ukazuju na to da bi Kina mogla postati najveća kršćanska nacija na svijetu do 2030. godine.
U zemlji živi preko 1,4 milijarde ljudi, a 2010. godine njih 58 milijuna bili su protestantski kršćani, prenosi britanski Telegraph.
Yang, profesor sociologije na Univerzitetu Purdue i autor knjige "Religija u Kini: Opstanak i preporod pod komunističkom vlašću", procijenio je da će do 2025. godine broj kršćana naglo porasti na 160 miliona.
Procjenjuje se da će ukupna kršćanska populacija Kine, uključujući katolike, dostići 247 milijuna do 2030. godine, prestižući Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Brazil kao najveću kršćansku naciju na svijetu.
Propala Maova ideja
Službeno, Narodna Republika Kina je i dalje ateistička zemlja, najveća na Zemlji. Vlada dozvoljava priznatim crkvama da se sastaju, a postoji i rastući podzemni crkveni pokret koji se ne može obuzdati.
"Mao je mislio da može eliminisati religiju. Mislio je da je to postigao. Ironično je - nisu. Zapravo su po tpuno propali“, rekao je Yang, misleći na Mao Ce Tunga.
Mao je bio predsjednik Komunističke partije Kine sve do svoje smrti 1976. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas