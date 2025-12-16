Oglas

"malo ljudi je spremno"

Vodeća ateistička zemlja postaje najveća kršćanska država na svijetu

author
N1 Info
|
16. pro. 2025. 21:43
isus, vjera, vjernici, križ, raspelo, molitva, katolici, kršćanstvo
LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP

"To će biti manje od jedne generacije. Malo je ljudi spremno za ovu dramatičnu promjenu", rekao je Fenggang Yang, vodeći stručnjak za religiju u Kini.

Oglas

Izvještaji ukazuju na to da bi Kina mogla postati najveća kršćanska nacija na svijetu do 2030. godine.

U zemlji živi preko 1,4 milijarde ljudi, a 2010. godine njih 58 milijuna bili su protestantski kršćani, prenosi britanski Telegraph.

Yang, profesor sociologije na Univerzitetu Purdue i autor knjige "Religija u Kini: Opstanak i preporod pod komunističkom vlašću", procijenio je da će do 2025. godine broj kršćana naglo porasti na 160 miliona.

Procjenjuje se da će ukupna kršćanska populacija Kine, uključujući katolike, dostići 247 milijuna do 2030. godine, prestižući Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Brazil kao najveću kršćansku naciju na svijetu.

Propala Maova ideja

Službeno, Narodna Republika Kina je i dalje ateistička zemlja, najveća na Zemlji. Vlada dozvoljava priznatim crkvama da se sastaju, a postoji i rastući podzemni crkveni pokret koji se ne može obuzdati.

"Mao je mislio da može eliminisati religiju. Mislio je da je to postigao. Ironično je - nisu. Zapravo su po tpuno propali“, rekao je Yang, misleći na Mao Ce Tunga.

Mao je bio predsjednik Komunističke partije Kine sve do svoje smrti 1976. godine.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
ateizam kina kršćanska zemlja kršćanstvo mao ze tung

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ