Divlja ili uzgojena riba: Kako prepoznati razliku

Laboratorij za akvakulturu u sklopu projekta EpoMariNet, koji financira Hrvatska zaklada za znanost, već godinama razvija objektivan i automatiziran način analize oblika tijela ribe kako bi se jasno utvrdilo potječe li riba iz uzgoja ili iz prirode. Takav pristup ključan je za otkrivanje bijegova iz uzgajališta, zaštitu divljih populacija te sprječavanje prijevara u označavanju i prodaji ribe.