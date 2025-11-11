FOTO / Istraživači otkrili "Lucifer" pčelu

Australski znanstvenici otkrili su novu vrstu autohtone pčele s malim rogovima – i dali joj prikladno, "pakleno“ ime, Lucifer.
Oglas
Istraživači su pronašli vrtsu Megachile Lucifer dok su promatrali rijedak divlji cvijet koji raste isključivo u Bremer Rangesu u regiji Goldfields u zapadnoj Australiji, oko 470 km istočno od Pertha, piše BBC.
"Izrazito prepoznatljivi, istaknuti rogovi“ pojavljuju se samo kod ženki pčela, a mogli bi služiti kao obrambeni mehanizam, za skupljanje peluda ili nektara, ili za prikupljanje materijala poput smole za izgradnju gnijezda.
Voditeljica istraživanja izjavila je da ju je inspiriralo ime Lucifer jer je u to vrijeme gledala Netflixovu seriju istog naziva. Dodala je i da je ovo prva nova članica ove skupine pčela u posljednjih 20 godina.
"Ženka je imala te nevjerojatne male rogove na licu,“ rekla je dr. Kit Prendergast sa Sveučilišta Curtin.
"Dok sam opisivala novu vrstu, gledala sam Netflixovu seriju Lucifer i ime se jednostavno savršeno uklopilo.
Lucifer – što na latinskom znači "donositelj svjetla“ – također je referenca na potrebu da se "baci svjetlo“ na važnost očuvanja domaćih vrsta pčela i bolje razumijevanje načina na koji se ugrožene biljke oprašuju, dodala je.
Izvještaj, objavljen u časopisu Journal of Hymenoptera Research, poziva i na to da se područje u kojem su pronađene nova vrsta pčele i rijetki cvjetovi službeno zaštiti i proglasi zaštićenim prirodnim područjem koje se ne smije krčiti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas