TAJNA DUGOVJEČNOSTI
Može li nam hladnoća produljiti život? Znanstvenici otkrili obećavajući mehanizam
Izlaganje nižim temperaturama moglo bi pridonijeti dugovječnosti, a znanstvenici su otkrili biološki mehanizam koji bi mogao objasniti zašto je hladnoća korisna za organizam.
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Novo istraživanje objavljeno u časopisu Nature pokazalo je da blago hladne temperature potiču mišiće na proizvodnju tvari dihidrobiopterina (BH2), koja pomaže u održavanju zdravlja stanica tijekom starenja.
Znanstvenici sa Sveučilišta u Kölnu otkrili su da se BH2 proizvodi u mišićnom tkivu, odakle putuje u druge dijelove tijela i sudjeluje u procesima koji sprječavaju nakupljanje štetnih proteina.
U pokusima na oblićima vrste Caenorhabditis elegans utvrđeno je da izlaganje temperaturi od 15 Celzijevih stupnjeva potiče proizvodnju enzima CAT-4, koji sudjeluje u stvaranju BH2. Taj proces pridonosi produljenju životnog vijeka i boljem održavanju ravnoteže proteina u stanicama, prenosi Science Alert.
Posebno je zanimljivo što su znanstvenici uspjeli produljiti životni vijek oblića povećanjem razine enzima CAT-4 čak i pri uobičajenim ili višim temperaturama. To upućuje na mogućnost da se korisni učinci hladnoće jednog dana postignu bez stvarnog snižavanja tjelesne temperature.
Dodatni pokusi na ljudskim stanicama pokazali su da BH2 može smanjiti nakupljanje abnormalnih proteina povezanih s Huntingtonovom bolešću i amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). U određenim živčanim stanicama zabilježeno je i smanjenje znakova programirane stanične smrti.
Istraživači ističu da bi otkriće moglo otvoriti put razvoju novih terapija protiv posljedica starenja i neurodegenerativnih bolesti.
Ipak, rezultati su zasad potvrđeni samo na oblićima i ljudskim stanicama u laboratorijskim uvjetima. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo mogu li se slični učinci sigurno postići i kod ljudi.
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