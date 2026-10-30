Ilustracija: PEXELS

Neobična situacija dogodila se u Kočerinu, gdje je košarkaš HKK Široki Chavaughn Daniel Lewis otišao na jutarnje trčanje uoči utakmice protiv Crvene zvezde. Njegov trening, međutim, nije prošao nezapaženo – netko ga je navodno zamijenio za migranta i odlučio pozvati policiju.

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Kako piše Hercegovina.info, priču je na Instagramu podijelila stranica "Turnir zaselaka župe Kočerin", objavivši šaljivu poruku namijenjenu mještanima.

Prema njihovoj objavi, Lewis je oko sedam sati ujutro trčao novoizgrađenim nogostupom.

Autori objave cijelu su situaciju popratili humorističnim komentarima, uspoređujući različite jutarnje navike stanovnika.

"Pojedini se pripremaju za svoj posao ispijajući ranojutarnju kavu, a ima i osoba koje se spremaju za derbi protiv Crvene zvezde", poručili su uz emotikone smijeha.

U objavi se spominju i "opća panika" te policijska prijava, no riječ o šaljivoj objavi lokalne stranice, a ne službenom policijskom priopćenju.

Lewis je jutarnje sate iskoristio za pripremu uoči važnog košarkaškog susreta. U dosadašnjem dijelu regionalne ABA lige u četiri nastupa prosječno bilježi 10,5 poena i 4,8 asistencija.

Široki u nedjelju, 1. studenoga, od 13 sati gostuje kod Crvene zvezde u utakmici šestog kola ABA lige.