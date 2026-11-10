"Kao mladi znanstvenici, svoj napredak često mjerimo publikacijama, projektima, citatima i nagradama. Ali vjerujem da se prava vrijednost znanosti nalazi dublje od brojki – u znatiželji, hrabrosti da preispitujemo ono što se čini očitim i u vjeri da znanje koje stvaramo može svijet učiniti barem malo boljim nego što smo ga zatekli", poručila je Horvatinec Isaković.