Koliko godina ima tjedana

Veliku reformu donio je Julijanski kalendar, koji je prvi uveo koncept prijestupne godine. No, on je počivao na pogrešnoj pretpostavci da godina traje točno 365,25 dana. Ta "sitna" razlika od svega jedanaest minuta godišnje nakupljala se stoljećima, sve dok se kalendar nije razišao sa stvarnošću za punih deset dana. To je značilo da su se kršćanski blagdani, poput Uskrsa, počeli pomicati duboko u zimu, što je prisililo Crkvu i znanstvenike na novu, radikalnu intervenciju.