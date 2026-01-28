„Kad je riječ o nuklearnim rizicima, u 2025. godini ništa nije krenulo u pozitivnom smjeru”, rekla je Bell. „Dugogodišnji diplomatski okviri su pod pritiskom ili se raspadaju, ponovno se pojavila prijetnja eksplozivnih nuklearnih testiranja, raste zabrinutost zbog širenja nuklearnog oružja, a tri vojne operacije odvijale su se u sjeni nuklearnog oružja i s njim povezane prijetnje eskalacijom. Rizik od uporabe nuklearnog oružja neodrživo je i neprihvatljivo visok", piše RAI.