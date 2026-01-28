Oglas

osnovan 1947.

Sat sudnjeg dana se pomaknuo četiri sekunde bliže ponoći: Tri su razloga

author
N1 Info
|
28. sij. 2026. 22:32
REUTERS
REUTERS/Kevin Fogarty

Kao i svake godine, američka neprofitna organizacija Bulletin of the Atomic Scientists danas je ažurirala svoj simbolični „Sat sudnjeg dana” (Doomsday Clock).

Ovaj put kazaljke su postavljene na 85 sekundi do ponoći, sata uništenja — četiri sekunde bliže nego prošle godine.

Agresivno ponašanje nuklearnih sila, ratovi i AI

Znanstvenici Bulletina, objašnjavajući svoju odluku, naveli su agresivno ponašanje Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država (sve tri nuklearne sile), slabljenje kontrole nuklearnog naoružanja, ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i zabrinutost zbog umjetne inteligencije, kao ključne čimbenike koji povećavaju rizik od globalne katastrofe.

Neprofitna organizacija sa sjedištem u Chicagu osnovala je Sat 1947. godine, u vrijeme hladnoratovskih napetosti nakon Drugog svjetskog rata, kako bi upozorila javnost koliko je čovječanstvo blizu globalnog uništenja.

Znanstvenici su izrazili zabrinutost zbog prijetnji koje donosi neregulirana integracija umjetne inteligencije u vojne sustave, njezine moguće zloupotrebe u stvaranju bioloških prijetnji te uloge AI-ja u širenju dezinformacija diljem svijeta. Istaknuli su i trajne izazove koje donose klimatske promjene.

Globalni neuspjeh vodstva

„Sat sudnjeg dana govori o globalnim rizicima, a ono čemu svjedočimo jest globalni neuspjeh vodstva”, rekla je Alexandra Bell, stručnjakinja za nuklearnu politiku i predsjednica i glavna izvršna direktorica Bulletina, u izjavi za Reuters. „Bez obzira na vladu, zaokret prema neoimperijalizmu i orvelijanski pristup upravljanju samo će gurnuti kazaljke još bliže ponoći.”

Ovo je treći put u posljednje četiri godine da su znanstvenici pomaknuli sat bliže ponoći.

„Kad je riječ o nuklearnim rizicima, u 2025. godini ništa nije krenulo u pozitivnom smjeru”, rekla je Bell. „Dugogodišnji diplomatski okviri su pod pritiskom ili se raspadaju, ponovno se pojavila prijetnja eksplozivnih nuklearnih testiranja, raste zabrinutost zbog širenja nuklearnog oružja, a tri vojne operacije odvijale su se u sjeni nuklearnog oružja i s njim povezane prijetnje eskalacijom. Rizik od uporabe nuklearnog oružja neodrživo je i neprihvatljivo visok", piše RAI.

Posljednji nukelarni sporazum SAD-a i Rusije istječe 5. veljače

Bell je istaknula ruski rat u Ukrajini, američko i izraelsko bombardiranje Irana, kao i granične sukobe Indije i Pakistana. Navela je i napetosti u Aziji, uključujući one na Korejskom poluotoku i kineske prijetnje Tajvanu, te rastuće napetosti na zapadnoj hemisferi otkako se Donald Trump prije 12 mjeseci vratio na dužnost predsjednika SAD-a.

Posljednji preostali sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja između SAD-a i Rusije, New START, istječe 5. veljače. Ruski predsjednik Vladimir Putin u rujnu je predložio da se obje zemlje još godinu dana pridržavaju ograničenja tog sporazuma, koji broj raspoređenih nuklearnih bojevih glava ograničava na 1.550 po strani. Trump zasad nije službeno odgovorio, a zapadni sigurnosni analitičari podijeljeni su oko mudrosti prihvaćanja Putinove ponude.

U listopadu je Trump naredio američkoj vojsci da nastavi s nuklearnim testiranjima, prekinutima prije više od 30 godina. Nijedna nuklearna sila — osim Sjeverne Koreje 2017. — nije provela eksplozivna nuklearna testiranja više od četvrt stoljeća. Prema Bell, Kini bi najviše koristio povratak takvim testiranjima zbog njezinih nastojanja da proširi nuklearni arsenal.

Trumpov i Putinov efekt

Trump je, prema Bell, uzdrmao svjetski poredak: poslao je američke snage kako bi uhvatile venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, prijetio drugim latinoameričkim državama, govorio o aneksiji Grenlanda i ugrozio transatlantsku sigurnosnu suradnju.

Rusija je 2022. pokrenula punu invaziju na Ukrajinu, bez naznaka skorog kraja. Među oružjem koje koristi nalazi se i hipersonični projektil Oreshnik, sposoban nositi nuklearnu bojevu glavu. U prosincu je Rusija objavila snimku njegova raspoređivanja u Bjelorusiji, čime je dodatno ojačala mogućnost udara po Europi.

„Rusija, Kina, Sjedinjene Države i druge velike sile postaju sve agresivnije i nacionalističkije”, rekla je Bell, dodajući da njihova „pobjednik-uzima-sve” konkurencija velikih sila potkopava međunarodnu suradnju nužnu za smanjenje rizika od nuklearnog rata, klimatskih promjena, zloupotrebe biotehnologije, opasnosti umjetne inteligencije i drugih apokaliptičnih prijetnji. Upozorila je i na Trumpove unutarnje poteze protiv znanosti, akademske zajednice, javnog sektora i medija.

Proglašenju je prisustvovala i Maria Ressa, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2021. godine. „Proživljavamo informacijski Armagedon — krizu ispod svih kriza — potaknutu predatorskom tehnologijom koja širi laži brže od činjenica i profitira na našim podjelama”, rekla je Ressa.

Bulletin su 1945. osnovali znanstvenici među kojima su bili Albert Einstein i J. Robert Oppenheimer.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
doomsday clock sat sudnjeg dana umjetna inteligencija

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

