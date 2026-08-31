Plenković: Rusija djeluje sve asertivnije, ne vidim da će zaustaviti svoju agresivnu politiku

Ta je odluka donesena "više zbog Putinove agresije nad Ukrajinom nego zbog pritiska iz SAD-a", rekao je Plenković, naglašavajući da se u Europi dosad pitanje sigurnosti uzimalo zdravo za gotovo, no da je sada stav kod svih europskih čelnika da se to mora mijenjati te snažnije ulagati u obrambene sposobnosti.