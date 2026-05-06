Megatsunami na Aljasci bio je drugi najveći u povijesti: "Sljedeći put možda nećemo imati toliko sreće"

Tsunami na popularnom turističkom mjestu na Aljasci bio je drugi najviši ikad zabilježen, a znanstvenici ističu da je pravo čudo da nitko nije ozlijeđen.
Ogroman val u fjordu Tracy Arm u Nacionalnoj šumi Tongass izazvao je odron stijena uzrokovan klimatskim promjenama. Samo vrijeme događaja, 5:30 ujutro 10. kolovoza prošle godine, značilo je da u tom području nije bilo kruzera ili brodova kada se tsunami dogodio. No, stručnjaci upozoravaju da idući put možda nećemo imati toliko sreće, piše Sky News.
Znanstvenici su rekli da je val bio visok do 481 metra, što ga čini višim od Empire State Buildinga u New Yorku. Bio je toliko snažan da je nasilno otkinuo vegetaciju, a strme stijene ostavio u ožiljcima.
Klimatske promjene značile su da se ledenjak koji podupire planinu povukao usred zagrijavanja, na kraju ostavljajući stijenu bez potpore i izazivajući odron.
Geomorfolog Sveučilišta Calgary, Dan Shugar, glavni autor studije objavljene u časopisu Science, rekao je: "Činjenica da se klizište dogodilo tako rano ujutro bila je nevjerojatna sreća. Sljedeći put, a bit će sljedećeg puta, možda nećemo imati toliko sreće. Ogoljena vegetacija u osnovi je vrlo oštra linija, ispod koje se nalaze samo stijene i sediment te neki panjevi drveća, a iznad koje je netaknuta šuma, koja stoji kao i 9. kolovoza prije tsunamija. Kao dva različita svijeta".
Nije bilo fotografija ili snimaka tsunamija, pa su znanstvenici rekonstruirali događaje koristeći zračne fotografije snimljene nakon toga, uz druge podatke. Istraživači su odredili visinu tsunamija mjereći gdje je došlo do uklanjanja vegetacije.
Val se visoko podigao kod Tracy Arma, koji je dug oko 40 kilometara i širok nešto više od pola kilometra, jer je ogromna količina vode koju je stijena istisnula iz klizišta bila protisnuta kroz ograničeni prostor. Oko 83 milijuna kubičnih metara stijene urušilo se u otprilike jednoj minuti, to je 24 puta veći volumen od Velike piramide u Gizi, prema riječima stručnjaka.
Geofizičar i koautor studije sa Sveučilišnog koledža u Londonu, Stephen Hicks, rekao je: "Ovao urušavanje izazvalo je seizmički val koji se opaža diljem svijeta."
