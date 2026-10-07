NASA-in rover snimio prizor prvih zraka zore na Marsu

„Svijetli, nazubljeni vrhovi u daljini sloj su stijena koji se izgledom prilično razlikuje od svih slojeva kroz koje je rover dosad prošao. Smatramo da je nekoć riječ bila o sedimentu koji je nanosio vjetar, možda pijesku ili čak pepelu koji je u krater dospio zbog obližnje vulkanske aktivnosti. Nakon što se sediment pretvorio u stijenu, tisućljeća i tisućljeća djelovanja vjetra oblikovala su taj sloj u grebene zvane jarang“, rekao je planetarni znanstvenik Ashwin Vasavada iz NASA-inog Laboratorija za mlazni pogon u Kaliforniji i voditelj projekta Curiosity.