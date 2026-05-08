Nova vrsta ose dobila ime po Davidu Attenboroughu, u čast 100. rođendana

Ova nova vrsta ose, podrijetlom iz patagonskih jezera u Čileu, nazvana je po siru Davidu Attenboroughu u čast njegove stote obljetnice rođenja.
Neupadljiv mali kukac dobio je veliko ime.
Prikupljena još 1984. godine u čileanskoj pokrajini Valdivia, mala osa dugo je prolazila nezapaženo. Sve dok jedan istraživač nije primijetio da izgleda drukčije od ostalih primjeraka, piše Natural History Museum u Londonu.
Kada je kukac pokazan našem glavnom kustosu za ose, dr. Gavinu Broadu, postalo je jasno da nije riječ samo o novoj vrsti nego o potpuno novom rodu. Njih dvojica odlučili su kukca nazvati u čast siru Davidu Attenboroughu upravo uoči njegova 100. rođendana, 8. svibnja.
Osu su nazvali Attenboroughnculus tau kao priznanje ne samo za izniman rad kojim je Attenborough ljudima približio čudesnost i ljepotu prirode, nego i zato što je nadahnuo generacije znanstvenika da se posvete prirodoslovlju.
„Bio je golema inspiracija mnogima od nas, pa tako i meni”, kaže Gavin. „Kad sam bio dijete, možda pet ili šest godina star, dobio sam knjigu Life on Earth. U njoj spominje taksonome i njihov rad, i odmah me osvojio.”
„Već u preranoj dobi odlučio sam da ću postati taksonom, zahvaljujući Davidu Attenboroughu, i na neki neobičan način to se zaista ostvarilo. Zato mu ovime želim nešto vratiti.”
Osa je službeno opisana u časopisu Journal of Natural History.
Pregledavanje naših golemih zbirki ključno je za oslobađanje prostora za nove primjerke. U sklopu toga gradimo novi suvremeni centar za zbirke, istraživanje i digitalizaciju u Thames Valley Science Parku u Shinfieldu.
U tom će se objektu nalaziti posebno izgrađena spremišta za 28 milijuna primjeraka, odnosno oko trećine naše goleme zbirke. Kao veliko znanstveno istraživačko središte, omogućit će inovativne digitalne, analitičke i genomske tehnologije te sadržaje za znanstvenu zajednicu
