Ovih pet informacija baš nikada ne smijete podijeliti s umjetnom inteligencijom

Nikada nemojte dijeliti informacije koje mogu otkriti vaš identitet, kao što su broj osobne iskaznice, podatke s vozačke dozvole, putovnice, datum rođenja, adresu ili broj telefona. Iako neki chatboti pokušavaju prepoznati i ukloniti osjetljive informacije, najbolje je potpuno ih izbjegavati. "Naš cilj je da naši AI modeli uče o svijetu, a ne o osobama", rekla je glasnogovornica OpenAI-ja, prenosi Večernji list.