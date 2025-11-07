Oglas

james watson

Preminuo jedan od znanstvenika koji su definirali strukturu DNK lanca

N1 Info
07. stu. 2025. 21:36
james watson
REUTERS / Richard Carson

Znanstvenik James Watson, jedan od znanstvenika koji su definirali strukturu DNA lanca, preminuo je.

Watson je preminuo u dobi od 97 godina, piše BBC.

Watson je bio briljantan, ali kontroverzan američki biolog čije je otkriće strukture DNA 1953. uvelo znanost u doba genetike i postavilo temelje za biotehnološku revoluciju krajem 20. stoljeća, piše Reuters.

Njegova znanstvena istraživanja i otkrića otvorila su vrata objašnjenju kako se DNA replicira i nosi genetske informacije, postavljajući temelje za brzi napredak u molekularnoj biologiji.

Watsonu su 2019. godine oduzete počasne titule nakon što je ponovio komentare o rasi i inteligenciji. U TV programu spomenuo je stav da geni uzrokuju prosječnu razliku između crnaca i bijelaca na testovima inteligencije.

Njegovu smrt potvrdio je laboratorij Cold Spring Harbor na Long Islandu, gdje je Watson radio dugi niz godina.

New York Times je izvijestio da je Watson ovog tjedna umro u hospiciju na Long Islandu.

dna lanci genetika james watson

