Znanstvenici objasnili zašto se probudimo nekoliko minuta prije alarma

Vjerojatno vam se to već dogodilo – alarm je namješten na 6:30, a ipak se nekako probudite nekoliko minuta prije nego što zazvoni. Nema zvuka, nema vanjskog podražaja, samo tijelo koje na neki način zna da je vrijeme za buđenje.

Možda se čini čudnim, ali niste se probudili slučajno. Riječ je o djelovanju vašeg biološkog sata – iznimno preciznog unutarnjeg sustava za mjerenje vremena koji regulira kada spavamo i kada se budimo.

No kako točno funkcionira taj ugrađeni alarm?

Hormonski poziv na buđenje

Duboko u mozgu nalazi se mala skupina neurona koja se naziva suprahijazmatička jezgra, često opisana kao "glavni sat“ tijela. Ti neuroni prate vrijeme usklađujući unutarnje ritmove, poput cirkadijalnog ritma (usklađenog s 24-satnim danom), kako bi regulirali san, tjelesnu temperaturu, glad i probavu.

Cirkadijalni ritam utječe na to kada se tijekom dana osjećamo pospano ili budno. Naš organizam prirodno postavlja taj glavni sat i potpuno je normalno da postoje razlike u vremenu kada ljudi vole spavati ili biti budni, piše Science Alert.

Jeste li se ikada pitali zašto su neki ljudi "jutarnji tipovi“, koji vole ustajati sa svitanjem i rano ići na spavanje, dok su drugi "noćne ptice“, koje ostaju budne do kasno i spavaju do sredine jutra? Razlog su razlike u njihovom cirkadijalnom ritmu.

Redoviti obrasci spavanja i buđenja, obroka i tjelesne aktivnosti "programiraju“ naš glavni sat tako da on počne predviđati kada će se te aktivnosti dogoditi svakog dana te u skladu s time počne otpuštati odgovarajuće hormone.

Primjerice, kada se ujutro probudimo, doživljavamo fenomen poznat kao "odgovor buđenja kortizola“. Riječ je o značajnom porastu razine kortizola – hormona koji nam pomaže da se pripremimo za dan i osjećamo energičnije.

Kod ljudi koji imaju vrlo dosljedno vrijeme ustajanja i redovitu izloženost jutarnjem svjetlu, glavni sat uči kada se obično bude. Puno prije nego što alarm zazvoni, tijelo se nježno priprema: raste tjelesna temperatura, razina melatonina (hormona sna) opada, a razina kortizola počinje rasti.

Do trenutka kada bi alarm trebao zazvoniti, tijelo već prelazi u stanje budnosti. Možete to zamisliti kao svojevrsni hormonski poziv na buđenje.

Dobro usklađen ritam ili loša kvaliteta sna?

Ako se često budite nekoliko minuta prije alarma i osjećate se budno i odmorno, to je znak da vam je cirkadijalni ritam dobro usklađen. Vaš biološki sat naučio je predviđati vašu rutinu i pomaže vam da se glatko prebacite iz sna u budnost.

Međutim, ako se probudite prije alarma, ali se osjećate omamljeno ili nemirno, to može upućivati na lošu kvalitetu sna, a ne na dobro usklađen ritam.

Redovito vrijeme odlaska na spavanje i buđenja pomaže u treniranju unutarnjeg sata tijela, osobito kada je usklađeno s prirodnim signalima iz okoline, poput promjena svjetla i temperature tijekom dana.

Bez dosljednog obrasca spavanja, tijelo se oslanja na alarm za buđenje, koji vas može probuditi u dubljim fazama sna i ostaviti s osjećajem omamljenosti (poznatim kao inercija sna).

U tom slučaju, preispitivanje higijene spavanja i uvođenje manjih promjena u navike može ponovno uskladiti unutarnji biološki sat, pomažući vam da se budite prirodno i osjećate istinski odmorno.

