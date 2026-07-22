Živimo duže, ali ne i zdravije, pokazuje studija

Međutim, novo istraživanje objavljeno u časopisu The Lancet Public Health pokazuje da dodatne godine života nisu nužno i godine provedene u dobrom zdravlju. Budući da očekivani životni vijek raste brže od očekivanog broja godina provedenih u dobrom zdravlju u gotovo svih 204 analizirane zemlje i teritorija, autori smatraju da bi zdravstveni sustavi trebali preusmjeriti fokus sa samog produljenja života na poboljšanje kvalitete tih dodatnih godina.