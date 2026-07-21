Hrvatski znanstvenici razvili metodu koja bi mogla unaprijediti hvatanje CO2

Porozni materijali mogu izdvajati ugljikov dioksid iz industrijskih plinova, pročišćavati goriva i odvajati korisne kemikalije iz složenih smjesa, a istraživački tim pokazao je da se njihova unutarnja građa može usmjeravati uz pomoć samo nekoliko kapi tekućine tijekom miješanja i mljevenja praškova, priopćili su s IRB-a u utorak.