Znanstvenica o klimatskim promjenama: "Ovo je borba za život"

Dr. Genevieve Guenther, američka stručnjakinja za komunikaciju o klimatskim promjenama, osnivačica je organizacije End Climate Silence koja proučava kako se globalno zatopljenje prikazuje u medijima i javnom diskursu. Prošle je godine objavila knjigu The Language of Climate Politics: Fossil Fuel Propaganda and How to Fight It, koju je Bill McKibben nazvao „darom svijetu”. Uoči konferencije Global Tipping Points koja se održava u srpnju, Guenther je u razgovoru za Guardian istaknula važnost rasprave o katastrofalnim rizicima pri komunikaciji klimatske krize.