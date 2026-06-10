Netanyahu će se ove godine kandidirati za reizbor: "Ako Bog da..."

Američki i izraelski dužnosnici kažu da Trump i Netanyahu, koji su zajedno pokrenuli rat protiv Irana u veljači, još uvijek održavaju blizak odnos, premda je on povremeno bio zategnut, a to se odnosi i na posljednje tjedne kada je Trump od Izraela zatražio da obuzda vojne akcije u Libanonu dok Washington s Teheranom pregovara o mirovnom sporazumu.