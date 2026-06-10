Nezaposlenih najmanje od kada se vodi evidencija: Ovi sektori najviše zapošljavaju

Tijekom svibnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 8.006 osoba, što je 3,1 posto manje nego u svibnju 2025. godine. Pritom je 6.035 ili 75,4 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 116 osoba iz redovitoga školovanja (1,4 posto) te 1.855 osoba iz neaktivnosti (23,2 posto).