Fina objavila koliko Hrvata ima blokirane račune

Ukupna glavnica njihova duga iznosila je 425 milijuna eura, što je za 11,7 milijuna eura ili 2,8 posto više nego u travnju i 250,5 milijuna eura ili 37,1 posto manje nego u svibnju 2025. godine. Dug po kamatama iznosio je 107,2 milijuna eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju svibnja dosegnuo 532,2 milijuna eura.