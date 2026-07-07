VIDEO / Ovakav prizor nikada nije viđen u Jadranu: Otkriće oduševilo istraživače, ali zabrinulo uzgajivače

Ronioci i uzgajivači dagnji tijekom posljednje dvije godine u više su navrata prijavljivali pojavu kljunastih morskih golubova koji se hrane potopljenim konopcima s dagnjama. Ipak, tako velik broj jedinki, kakav je zabilježen posljednjih dana, dosad nije viđen. Zbog broja životinja, pri čemu su neke skupine između Grljana i Križa brojale i do 50 jedinki, riječ je o potpuno neuobičajenoj pojavi, ne samo za Tršćanski zaljev, nego i za cijelo Jadransko more i Sredozemlje.