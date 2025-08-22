Ova stvorenja preplavila su more u Istri: "To je gotovo nemoguće kontrolirati"

Iako izgledom podsjećaju na meduze i mnogima izazivaju nelagodu pri kupanju zbog svog „ljigavog“ dodira, rebraši su potpuno bezopasni – ne posjeduju žarne stanice i ne mogu opeći ljude.
More uz istarsku obalu ovih je dana ponovno ispunjeno neobičnim prizorom – brojni kupači javljaju kako u plićacima sve češće nailaze na prozirna, želatinozna stvorenja koja plutaju u velikim skupinama.
Riječ je o rebrašima, morskim organizmima koji su ljeti redoviti, ali neželjeni gosti – posebice uz zapadnu obalu Istre, gdje ih morske struje najčešće zadrže.
Iako izgledom podsjećaju na meduze i mnogima izazivaju nelagodu pri kupanju zbog svog „ljigavog“ dodira, rebraši su potpuno bezopasni – ne posjeduju žarne stanice i ne mogu opeći ljude. No dok kupačima predstavljaju samo estetski problem, za ribare su puno ozbiljniji – riječ je o invazivnoj vrsti koja može narušiti ravnotežu morskog ekosustava.
Kako je za IstraIN objasnila dr. sc. Daniela Marić Pfannkuchen iz Centra za istraživanje mora u Rovinju, njihov broj u ovo doba godine naglo raste jer u moru ima obilje planktona, njihove glavne hrane. Iako su prisutni kroz cijelu godinu, upravo ljetni mjeseci donose njihovu najvidljiviju najezdu.
"Važno je reći da rebraši nisu meduze. Oni pripadaju posve drugoj skupini životinja. Nemaju žarne stanice, ne mogu opeći kupače i zato nisu opasni za ljude. Umjesto pipaka s otrovnim žarnicama, imaju trepetljike kojima hvataju plankton,“ rekla je Marić Pfannkuchen.
Invazivna vrsta u Jadranu
Prvi put su zabilježeni u Jadranu prije otprilike 20 godina, a stalno su prisutni od 2016.
"Došli su iz Atlantika, najvjerojatnije putem balastnih voda brodova. U svom prirodnom okruženju imaju predatore, no u Jadranu ih gotovo nitko ne jede. Zato se ovdje razmnožavaju u velikim populacijama. Pritom im pogoduje i obilje planktona, kojim se hrane,“ kaže Marić Pfannkuchen.
Iako nisu opasni za kupače, posljedice njihova širenja osjećaju ribari i morski ekosustav.
"Rebraši znaju stvarati probleme ribarima jer se zapliću u mreže i smanjuju ulov. Ali najveći problem je ono što ne vidimo odmah – oni se hrane planktonom, istom hranom kojom se hrani sitna plava riba i mnogi drugi organizmi.
Ako plankton pojedu rebraši, manje ga ostaje za ribu. Dugoročno, to može značiti ozbiljne promjene u cijelom hranidbenom lancu,“ upozorava znanstvenica za IstraIN.
Na pitanje postoji li način da se rebraši uklone iz Jadrana, Marić Pfannkuchen odgovara: "Nažalost, ne. Oni su hermafroditi i mogu se razmnožiti sami, proizvodeći tisuće jaja. Čak i kad biste ih fizički pokušali ukloniti, oni se vrlo brzo regeneriraju. To je gotovo nemoguće kontrolirati. Mi moramo naučiti živjeti s njima.“
