Ova stvorenja preplavila su more u Istri: "To je gotovo nemoguće kontrolirati"

Na pitanje postoji li način da se rebraši uklone iz Jadrana, Marić Pfannkuchen odgovara: "Nažalost, ne. Oni su hermafroditi i mogu se razmnožiti sami, proizvodeći tisuće jaja. Čak i kad biste ih fizički pokušali ukloniti, oni se vrlo brzo regeneriraju. To je gotovo nemoguće kontrolirati. Mi moramo naučiti živjeti s njima.“