Oglas

BEZOPASNI, ALI PROBLEMATIČNI

Ova stvorenja preplavila su more u Istri: "To je gotovo nemoguće kontrolirati"

author
N1 Info
|
22. kol. 2025. 20:31
22.08.2025., Pula-Plaze zapadne Istre ovih su dana pune Rebrasa.
Srecko Niketic/PIXSELL

Iako izgledom podsjećaju na meduze i mnogima izazivaju nelagodu pri kupanju zbog svog „ljigavog“ dodira, rebraši su potpuno bezopasni – ne posjeduju žarne stanice i ne mogu opeći ljude.

Oglas

More uz istarsku obalu ovih je dana ponovno ispunjeno neobičnim prizorom – brojni kupači javljaju kako u plićacima sve češće nailaze na prozirna, želatinozna stvorenja koja plutaju u velikim skupinama.

Riječ je o rebrašima, morskim organizmima koji su ljeti redoviti, ali neželjeni gosti – posebice uz zapadnu obalu Istre, gdje ih morske struje najčešće zadrže.

Iako izgledom podsjećaju na meduze i mnogima izazivaju nelagodu pri kupanju zbog svog „ljigavog“ dodira, rebraši su potpuno bezopasni – ne posjeduju žarne stanice i ne mogu opeći ljude. No dok kupačima predstavljaju samo estetski problem, za ribare su puno ozbiljniji – riječ je o invazivnoj vrsti koja može narušiti ravnotežu morskog ekosustava.

Kako je za IstraIN objasnila dr. sc. Daniela Marić Pfannkuchen iz Centra za istraživanje mora u Rovinju, njihov broj u ovo doba godine naglo raste jer u moru ima obilje planktona, njihove glavne hrane. Iako su prisutni kroz cijelu godinu, upravo ljetni mjeseci donose njihovu najvidljiviju najezdu.

22.08.2025., Pula-Plaze zapadne Istre ovih su dana pune Rebrasa.
Srecko Niketic/PIXSELL

"Važno je reći da rebraši nisu meduze. Oni pripadaju posve drugoj skupini životinja. Nemaju žarne stanice, ne mogu opeći kupače i zato nisu opasni za ljude. Umjesto pipaka s otrovnim žarnicama, imaju trepetljike kojima hvataju plankton,“ rekla je Marić Pfannkuchen.

Invazivna vrsta u Jadranu

Prvi put su zabilježeni u Jadranu prije otprilike 20 godina, a stalno su prisutni od 2016.

"Došli su iz Atlantika, najvjerojatnije putem balastnih voda brodova. U svom prirodnom okruženju imaju predatore, no u Jadranu ih gotovo nitko ne jede. Zato se ovdje razmnožavaju u velikim populacijama. Pritom im pogoduje i obilje planktona, kojim se hrane,“ kaže Marić Pfannkuchen.

Iako nisu opasni za kupače, posljedice njihova širenja osjećaju ribari i morski ekosustav.

"Rebraši znaju stvarati probleme ribarima jer se zapliću u mreže i smanjuju ulov. Ali najveći problem je ono što ne vidimo odmah – oni se hrane planktonom, istom hranom kojom se hrani sitna plava riba i mnogi drugi organizmi.

Ako plankton pojedu rebraši, manje ga ostaje za ribu. Dugoročno, to može značiti ozbiljne promjene u cijelom hranidbenom lancu,“ upozorava znanstvenica za IstraIN.

Na pitanje postoji li način da se rebraši uklone iz Jadrana, Marić Pfannkuchen odgovara: "Nažalost, ne. Oni su hermafroditi i mogu se razmnožiti sami, proizvodeći tisuće jaja. Čak i kad biste ih fizički pokušali ukloniti, oni se vrlo brzo regeneriraju. To je gotovo nemoguće kontrolirati. Mi moramo naučiti živjeti s njima.“

Teme
istra more rebraši

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ