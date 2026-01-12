Tko je Reza Pahlavi, prognani princ koji Irance poziva da "preuzmu gradove"

Pahlavi je dovršio obuku te kasnije stekao diplomu iz politologije na Sveučilištu Južne Kalifornije. Tijekom iransko-iračkog rata 1980-ih poznato je da se dobrovoljno javio za službu kao pilot za svoju zemlju, no vlasti u Teheranu su ga odbile. Od tada živi u egzilu, u SAD-u, sa suprugom Yasmine Pahlavi i njihove tri kćeri.