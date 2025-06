N1 (DIS)INFO, 16. epizoda: "Istina na provjeri: Učinak i perspektive provjere činjenica u vremenima krize"

Brakus: Pozdrav svima. Zahvaljujem na pozivu. Mislim da ne mogu odgovoriti na vaše pitanje a da ne odgovorim na pitanja koje ste postavili mojim kolegicama. Kao prvo, pitanje je li provjera činjenica... Stranica pod nazivom PolitiFact dobila je Pulitzera 2009. godine. Dakle, prije gotovo 20 godina. Znamo da vrijeme brzi prolazi, ali bilo je to prije gotovo 20 godina! Dobili su Pulitzera za provjeru činjenica vezanih za više od 700 tvrdnji političara. Taj posao sam po sebi nije bio nov, nego način na koji se taj posao prezentira. Pomalo je blesavo reći da je provjera činjenica nešto novo. Provjera činjenica kao potpuno strukturirana metodologija, način prezentacije, način na koji organizacije koje se prvenstveno time bave surađuju, način na koji uzajamno potvrđuju svoje podatke... To je ono što je novo. Bilo je nemoguće koristiti iste alate kao nekoć kada se u cijelu priču uplela tehnologija koja je sasvim poremetila sustav u kojem dobivamo i distribuiramo informacije. Drugo: kako smo završili s raspravom o cenzuri i zašto uopće govorimo o tome da se velike online platforme u principu udružuju s medijskim organizacijama kako bi očistile njihove stranice? Mislim da postoje barem dva razloga. Prvi: kao država i kontinent, čak i globalno, nažalost smo načinili velike korake unatrag glede javnog financiranja medija koji služe javnosti. A ako želite obavljati dobar posao, morate djelovati u medijskom ekosustavu oko sebe. Možete biti utopist, optimist i vjerovati u novinarstvo koliko želite, ali nitko vas ne želi financirati da pišete o onome što je u javnom interesu. Stoga morate iznaći načine da obavljate posao koji želite obavljati. U Faktografu sada radi 19 ljudi. Prvi dio naše stranice većinom se fokusira na analize, sveobuhvatno izvještavanje, istraživačko novinarstvo i tako dalje... Sve se to financira našim radom vezanim za provjeru činjenica. I to ne zato što ne "vjerujemo" u provjeru činjenica, nego zato što je to nešto u što su naše institucije i drugi odlučili pokušati ulagati jer nisu htjeli ulagati u javno financiranje medijskih kuća. Dakle, to je vrlo povezano. Kako je to pak povezano s cenzurom? U Faktografu, Europskoj mreži standarda za provjeru činjenica, kao i onoj na međunarodnoj razini, već godinama istražujemo zašto se provode koordinirane kampanje protiv provjeravatelja činjenica diljem svijeta. Odgovor je jednostavan...