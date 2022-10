Podijeli:







Izvor: N1

Mariam Geguchadze, novinarka iz Gruzije u emisiji N1 Studio uživo govorila je o pristizanju velikog broja odbjeglih Rusa koji pred mobilizacijom utočište traže u njenoj zemlji.

“Mislim da je rat u Ukrajini duboko dotaknuo cijelu Gruziju. Ono što vidimo u Ukrajini, vidjeli smo i u Gruziji”, rekla je.

“Doslovno nismo spavali u prvom mjesecu rata, to je jedno, a drugo, Rusija nikad ne treba razlog da vas napadne”, rekla je te navela da je njen narod uplašen da bi se isto moglo dogoditi i Gruziji jer kako kaže, sad svi znaju da Putin nije razuman.

Nakon što je Putin proglasio mobilizaciju, kaže, broj Rusa u Gruziji se povećava svaki dan, a dosad ih je ušlo već sto tisuća što je jako puno jer se u Gruziji nalazi tri milijuna stanovnika.

VEZANA VIJEST “Spremni smo razgovarati s nekim idućim liderom, ali s Putinom ne”

“Nema ni sekunde da na ulici ne čujete ruski jezik. Mislim da je to problem za Gruzijce jer znamo da Putin koristi argument da se brine o svojim građanima te mu to služi kao motiv napada”, rekla je Mariam.

Oni ne znaju ništa o našoj povijesti

Navodi kako je jedan od problema za obične Gruzijce to što većina ljudi ne zna puno o Gruziji. “Rusi ne znaju ništa o našoj povijesti, oni ne znaju da smo vodili rat s njima, a obični Gruzijci imaju problema s tim”, rekla je novinarka.

Objašnjava kako se u njenoj zemlji povećala cijena najma stanova jer Rusi obično plaćaju više, a to vodi Gruziju u ekonomske probleme.

“On nije razuman političar”

“Ako ste Gruzijac, trebate vizu za Rusiju, ali Rusi ne trebaju vizu za Gruziju. Na početku rata tražili smo da se taj zakon izmijeni. Oni su prije imali pravo ostati tri mjeseca, ali im je naša vlada omogućila boravak na godinu dana. Prosvjedima smo htjeli zatvoriti granice i ograničiti te aktivnosti, no nitko nas nije saslušao i uvažio naše zahtjeve.

Novinarka navodi da je bitno razmišljati o nuklearnom ratu jer on nije razuman političar.

“Nitko nije ovo očekivao, nitko nas nije slušao na Zapadu jer su željeli prijateljske odnose s Putinom i zato mislim da je rezultat njegovih aktivnosti nešto čega smo mi Gruzijci bili svjesni. Mi smo znali da su Putin i njegov režim sposobni za to. On je spreman na sve, on je čisto oličenje zla”, rekla je Geguchadze.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.