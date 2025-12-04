51 mjesto u Srbiji bez pumpi, Vučić: Očekujem potpisivanje ugovora o isporuci ruskog plina

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija neće imati problema u opskrbi plinom jer očekuje potpisivanje kratkoročnog ugovora s Rusijom o opskrbi tim energentom.
Oglas
SAD produžile licencu Lukoilu do 26. travnja
Vučić je rekao da je dobra vijest da su SAD produžile licencu ruskom Lukoilu do 26. travnja sljedeće godine.
"Lukoil u Srbiji ima 112 crpki i moći će funkcionirati s uvoznim naftnim derivatima", rekao je Vučić za televiziju Pink.
Dodao je da je dobro što su Lukoilove pumpe ravnomjerno raspoređene po cijeloj Srbiji i samo devet posto ih je u Beogradu.
U nekim područjima crpke će biti udaljene i do 20 kilometara
Vučić je upozorio da su istovremeno "neke druge stvari komplicirane" te je ukazao na brojne logističke probleme.
Naime, bez benzinskih postaja bit će 51 mjesto. Kao primjere, Vučić je naveo Stanišić, Stapar i Kljajićevo na sjeverozapadu, gdje postoje samo NIS-ove benzinske postaje, kao i Tomaševac i Crna Trava na jugoistoku.
Kako je objasnio, u nekim područjima pumpe će morati biti udaljene 15 do 20 kilometara, jer prema novim pravilima više ne mogu postojati na tim lokacijama, što će predstavljati veliki problem za poljoprivrednike.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas