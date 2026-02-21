Aleksandra Subotić otpuštena s mjesta direktorice United Media

Dugogodišnja direktorica United Media Aleksandra Subotić otpuštena je nakon višemjesečnih spekulacija da joj se razrješenje približava, doznaje Raskrikavanje.
Odmah nakon što je izdano priopćenje o osnivanju nove tvrtke Adria News Network, dugogodišnja direktorica United Media Aleksandra Subotić dobila je otkaz, potvrđeno je Raskrikavanju iz nekoliko izvora.
Subotić je bila jedna od ključnih osoba kompanije United Media, pod čijim su upravljanjem do prije nekoliko dana poslovali mediji N1, Nova, Danas i Radar.
Time je realiziran plan o kojem su novi generalni direktor United Grupe San Miller i direktor državnog Telekoma Vladimir Lučić razgovarali.
KRIK/OCCRP su u kolovozu prošle godine objavili snimku na kojoj se čuju Miller i Lučić kako razgovaraju o smjeni Subotić, a direktor Telekoma navodi da je zahtjev za smjenu došao „izravno od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića”.
„Razumijem da Vas je predsjednik zvao i da je veoma uznemiren, i mogu to razumjeti, ali moram pronaći način da to učinim brzo i učinkovito (…) Kad ja nešto obećam, ja to i učinim. Ja sam čovjek od riječi”, rekao je tada Miller Lučiću.
„Ne mogu otpustiti Aleksandru danas, kao što smo pričali, u redu? Moram tu kompaniju učiniti veoma malom u Srbiji, ako razumiješ na što mislim. Odvojiti je. (Potrebno je) vrijeme za to, i to je ono što smo se dogovorili”, obrazložio je tada svoj plan Miller.
Ovaj plan se sada i ostvaruje.
Naime, nedavno je osnovana nova tvrtka koja će upravljati medijima u okviru United Grupe – Adria News Network (ANN).
Kao glavni izvršni urednik vijesti u okviru ANN-a imenovan je Brent Sadler. U priopćenju navode da će on biti zadužen za nadzor nad uređivačkim standardima medija, kao i za upravljanje redakcijama i očuvanje profesionalnog integriteta novinarstva u okviru ove mreže.
