Intenzivirani planovi za reorganizaciju medija razvijaju se u suradnji s vlastima u Srbiji: Urednici medija UM traže hitan sastanak s BC Partnersom

"A zašto se to radi? Kako bi se ti mediji kasnije prodali. Ono što mi ni na koji način ne želimo dopustiti jest da se to dogodi bez konzultacija s nama, jer ne bismo željeli sudjelovati u nečemu za što smo u razgovoru Stana Millera s Vladimirom Lučićem vidjeli da podrazumijeva koordinaciju s vlastima u Srbiji", navodi programski direktor N1 Srbija Igor Božić.