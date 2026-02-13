PISMO VEĆINSKOM VLASNIKU
Intenzivirani planovi za reorganizaciju medija razvijaju se u suradnji s vlastima u Srbiji: Urednici medija UM traže hitan sastanak s BC Partnersom
Urednici i menadžment medijskih kuća United Media uputili su pismo većinskom vlasniku, kompaniji BC Partners, u kojem traže hitan sastanak na kojem bi vlasnici jasno iznijeli kakvi su njihovi planovi za kompaniju. Kako navode, sve upućuje na to da su planovi reorganizacije medija intenzivirani i da se razvijaju u suradnji s vlastima, prenosi N1 Srbija.
Novinari Danasa često uspijevaju razotkriti visoku korupciju i sumnjive poslove osoba bliskih vlasti. No postoji jedno poduzeće čije im je poslovanje nedokučivo - paradoksalno, upravo ono u kojem rade. Glavni urednik ne zna im odgovoriti ni hoće li sutra imati posao, jer im vlasnici jednostavno ništa ne govore.
"Mi praktički nemamo nikakvu povratnu informaciju o tome što planiraju s nama i prema medijima United Medije ponašaju se kao da smo nekakav inventar. Svi naši apeli prema njima djeluju kao da se obraćamo zidu", kaže glavni i odgovorni urednik Danasa Dragoljub Petrović.
Taj zid podignut je nakon što je u javnost isplivao razgovor u kojem direktor United Grupe obećava prvom čovjeku srpskog Telekoma Vladimiru Lučiću da će učiniti sve što traži predsjednik Srbije.
"Moram kompaniju u Srbiji učiniti vrlo malom, ako razumiješ što ti govorim. Moram je rascjepkati. Za to je potrebno vrijeme i mislim da se razumijemo. Moramo doći do banaka kako bismo brzo djelovali. Razumijem da te predsjednik zvao i da je vrlo uznemiren, ali moram pronaći način da to učinim brzo, brzo", rekao je glavni izvršni direktor United Grupe Stan Miller u razgovoru s Lučićem.
Dokle se stiglo s obećanim rascjepkavanjem medija? Prema neslužbenim informacijama, vlasnici planiraju reorganizaciju koja bi podrazumijevala objedinjavanje svih medija pod jednu tvrtku kojom bi se upravljalo iz Luksemburga.
"A zašto se to radi? Kako bi se ti mediji kasnije prodali. Ono što mi ni na koji način ne želimo dopustiti jest da se to dogodi bez konzultacija s nama, jer ne bismo željeli sudjelovati u nečemu za što smo u razgovoru Stana Millera s Vladimirom Lučićem vidjeli da podrazumijeva koordinaciju s vlastima u Srbiji", navodi programski direktor N1 Srbija Igor Božić.
Je li uništavanje preostalih slobodnih medija u Srbiji dio poslovne strategije? Urednici i direktori United Medije žele to pitanje postaviti vlasnicima izravno.
"U okruženju u kojem je pritisak na neovisne medije temeljito dokumentiran od institucija EU, svaka reorganizacija koja utječe na uredničku neovisnost, sigurnost zaposlenih ili javnu ulogu medija ne može se tretirati kao tehničko pitanje. U takvim okolnostima postoji ozbiljan rizik da bi svrha i učinak takve reorganizacije bili utišavanje naših medijskih kuća i erozija njihove ključne uloge kao neovisnih kritičara vlasti", priopćili su urednici i direktori United Medije.
Kako kažu, ovo je posljednji trenutak za otvoren razgovor o budućnosti medija. A ako se vlasnici doista žele riješiti novina i televizija, neka ih prodaju onima koji su te medije gradili.
"Publika može vjerovati samo ljudima koji su dosad proizvodili ovaj program da će ga nastaviti proizvoditi neovisno o bilo kakvom utjecaju. Jedino rješenje za to jest menadžerski otkup i zato tražimo razgovor s BC Partnersom, koji nismo imali od trenutka kada je promijenjen menadžment u United Grupi", naglašava Božić.
"Hajde, recite nam, kao urednicima, direktorima programa i menadžerima, što planirate s nama. Jer ovako izgleda kao da nas puštate niz vodu, odnosno da završavamo na nekom odlagalištu vaše nove povijesti prijateljstva s predsjednikom Srbije", navodi Petrović.
Urednici United Medije dodaju da je odgovornost BC Partnersa jasno se ograditi od političkog utjecaja i ne raditi ništa netransparentno.