NOVE AKTIVNOSTI BRENTA SADLERA
Čeka li Vučić promjene u United mediji kako bi realizirao lažne izbore i pokrenuo iskopavanje litija?
Finalizacija Vučićeva plana za izlazak iz političke krize ide ukorak s utišavanjem United Medije, piše Nova.rs, ističući da to potvrđuju nova saznanja o dovršavanju nove sistematizacije "pobunjenih" medija United medije, koja bi mogla biti provedena u najskorije vrijeme. Arhitekti ovog plana su, prema pisanju portala, isti oni koji su osmislili plan Lučić-Miller, a izvršitelj je Brent Sadler.
Prema saznanjima portala Nova.rs, kompletiranje novog "editorial boarda", peteročlanog tima koji bi trebao brinuti o "neovisnosti" uređivačke politike medija United medije, pri kraju je. Tim koji je okupio Brent Sadler, umirovljeni novinar CNN-a i nekadašnji šef istog boarda televizije N1, mogao bi biti inauguriran u sljedećih nekoliko dana.
Slučajno ili ne, i svi ostali politički procesi u Srbiji koji ovise o strategiji režima već su mjesecima na čekanju: od neminog raspisivanja izvanrednih izbora, koje studenti i pobunjeni građani na ulicama Srbije traže još od pada nadstrešnice u Novom Sadu 1. studenoga 2024. godine, do projekta rudarenja litija koji je posljednjih dana ponovno aktualiziran.
Uloga Sadlera i veze s režimom
Nakon što je Nova.rs, pozivajući se na saznanja regionalnih redakcija United medije, u studenome 2025. objavila da bi Sadler uskoro mogao i službeno preuzeti jednu od ključnih funkcija u United mediji, u prosincu prošle godine reagirao je Vladimir Lučić, direktor srpskog Telekoma. Pokušao je umanjiti Sadlerovu ulogu u reorganizaciji, rekavši da će tu ulogu svakako preuzeti netko drugi, a ne bivši novinar CNN-a. Lučić je, po prirodi stvari, upućen u realizaciju plana o kojem se dogovarao s novim glavnim izvršnim direktorom United Grupe, Stanom Millerom.
Saznanja Nova.rs ipak govore da je okupljanje editorial boarda već pri kraju. Njegove bi ovlasti mogle uključivati odabir glavnih urednika i urednika niže razine u medijima koji posluju pod okriljem UM-a u Srbiji i regiji.
Ovaj je portal već pisao: od početka krize u United Grupi i uklanjanja ljudi bliskih prethodnom rukovodstvu, Brent Sadler imao je glavnu ulogu u negativnoj kampanji prema svom bivšem poslodavcu Draganu Šolaku. Od intervjua u "Nacionalu" u Hrvatskoj, preko izraelskih i europskih medija koje kontroliraju investicijski lobiji, Sadler je uporno pokušavao opravdati odluke novog menadžmenta napadima na N1 i Šolaka.
Podršku Sadleru snažno su pružali i srpski mediji bliski Aleksandru Vučiću, Informer, Alo, B92 i drugi. Kao po zapovijedi, preuzimali su njegove izjave i intervjue u kojima je uporno dovodio u pitanje uređivačku politiku medija UM-a.
Dogovor Lučića i Milera je dogovor Statopulosa i Vučića
Da je dogovor između novog menadžmenta United Grupe i Aleksandra Vučića činjenica, pokazala je audiosnimka koju je OCCRP, novinarska mreža za istraživanje organiziranog kriminala i korupcije, objavio u kolovozu 2025. godine. U snimljenom razgovoru Stana Millera, CEO-a United Grupe imenovanog nakon smjene Dragana Šolaka, i Lučića, jasno se navodi da postoji dogovor o promjenama u United Mediji koje bi "učinile ove tvrtke malima", smjeni Aleksandre Subotić, direktorice United Medije, te da to naposljetku očekuje Aleksandar Vučić, koji je plan dogovorio s Nikosom Statopulosom, predstavnikom investicijskog fonda BC Partners, većinskog vlasnika United Grupe. Sam Vučić u svojim je javnim nastupima potvrdio da se sastajao sa Statopulosom. Također je više puta najavljivao otkaze u UM-u, navodno zakazane za studeni 2025. godine.
Miler je tada od Lučića tražio još vremena za realizaciju ovog plana. U međuvremenu su urednici medija United medije u više navrata tražili od svog menadžmenta da se očituje o planiranoj reorganizaciji, kao i o ponudi za menadžerski otkup medija kojima upravljaju. Posljednji hitan poziv za sastanak na tu temu upućen je ovog mjeseca, ali i dalje bez odgovora.
Vučićeve izborne i litijske dvojbe
Činjenica je ipak da Vučić, koji je najavljivao otkaze u UM-u, nije isti onaj Vučić koji se danas s mukom bori s naglim padom rejtinga i općim buntom građana predvođenih studentima. Takve je krize ranije rješavao izborima, no sada se suzdržava od tog poteza. Arhitekturu svoje buduće izborne pobjede Vučić je temeljio na povećanju represije, novim lojalističkim kadrovima u policiji, obesmišljavanju tužiteljstva kroz takozvane "Mrdićeve zakone", te novom postavom Ustavnog suda, čiji je novi predsjednik Vladan Petrov otvoreno govorio o divljenju njegovoj politici i karizmi.
Kako je Nova.rs već pisala, taj mozaik ne može biti potpun bez pacifikacije medija United medije u Srbiji, koji nastavljaju, unatoč pritiscima, prijetnjama i napadima, kritički izvještavati o režimu SNS-a.
Zato je Vučiću potrebna konačna realizacija plana Lučić-Miler. A potom bi na red mogli doći i izbori, i represija, i, zašto ne, oživljavanje projekta iskapanja litija, piše Nova.rs.
Predsjednica Skupštine Ana Brnabić nedavno je na društvenim mrežama istaknula da Finska započinje realizaciju projekta rudarenja litija te da su građani Srbije u vezi s tim projektom bili dovođeni u zabludu. Za Aleksandra Vučića zaustavljanje tog projekta bila je velika propuštena prilika...