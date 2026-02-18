Čeka li Vučić promjene u United mediji kako bi realizirao lažne izbore i pokrenuo iskopavanje litija?

Da je dogovor između novog menadžmenta United Grupe i Aleksandra Vučića činjenica, pokazala je audiosnimka koju je OCCRP, novinarska mreža za istraživanje organiziranog kriminala i korupcije, objavio u kolovozu 2025. godine. U snimljenom razgovoru Stana Millera, CEO-a United Grupe imenovanog nakon smjene Dragana Šolaka, i Lučića, jasno se navodi da postoji dogovor o promjenama u United Mediji koje bi "učinile ove tvrtke malima", smjeni Aleksandre Subotić, direktorice United Medije, te da to naposljetku očekuje Aleksandar Vučić, koji je plan dogovorio s Nikosom Statopulosom, predstavnikom investicijskog fonda BC Partners, većinskog vlasnika United Grupe. Sam Vučić u svojim je javnim nastupima potvrdio da se sastajao sa Statopulosom. Također je više puta najavljivao otkaze u UM-u, navodno zakazane za studeni 2025. godine.