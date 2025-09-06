Oglas

ZAŠTITA MEDIJA U SRBIJI

Slobodni mediji su srž demokracije: Europarlamentarci o pritiscima na United Media

N1 Srbija
06. ruj. 2025. 10:07

Supredsjednica Europske zelene stranke Vula Tsetsi izjavila je povodom pritisaka na United Media da su slobodni mediji srž demokracije, s čime se složio i eurozastupnik Rasmus Nordqvist, ocjenjujući vrlo ozbiljnim pokušaje vlasti da utječe na kadrovska rješenja u medijima UM, u okviru kojih djeluje i N1.

"Bez slobodnih glasova nema demokracije“, rekla je Tsetsi na prosvjedu u Novom Sadu.

N1 Srbija

Kako je ocijenila, riječ je o pokušaju Aleksandra Vučića da uguši glas koji se razlikuje od njegovog.

"Ono što smo vidjeli je vrlo ozbiljno“, kazao je Nordqvist povodom događaja nakon objavljivanja snimke razgovora direktora Telekoma i UG-a, Vladimira Lučića i Stana Millera.

"Slobodni mediji nekad su dosadni, ali to je dio demokracije – da vas novinari kritiziraju. Pokrenut ću u Europskom parlamentu pitanje što činimo kako bismo zaštitili medije u Srbiji“, naveo je.

N1 Srbija

Kako je istaknuo, Srbija je potrebna Europi, a ono što čine i prosvjednici jest da pozivaju na slobodu medija i na odgovornost.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

